Mejor auto, utilitario y pick up 2017 en Norteamérica

Se dieron a conocer los premios en el Auto show de Detroit.

Para Chevrolet y Honda, 2017 marcó el segundo año en fila en el que fueron reconocidos con el Auto del año y la Camioneta del año, respectivamente, mientras que Chrysler y su Pacifica ganaron en la categoría de utilitario del año, segunda vez en la historia en que se le entrega a un minivan.

Por su parte, el Bolt EV, ganando el North American Car of the Year, marca así el cuarto año de manera consecutiva en que Chevrolet es reconocido con un premio luego de que el Corvette Stingray y el Silverado lo obtuvieran en 2014 (COTY & Truck of the Year, y luego el modelo Colorado en 2015.

Honda también está de vuelta en la fila de los ganadores ya que el año pasado, en los premios NACOTY fue reconocido el modelo Civic. Para el Ridgeline es su segundo título en esta competencia luego de su triunfo en los premios de 2006 dentro del NACOTY.

El proceso de este año vio involucrados a un grupo de periodistas expertos en la materia, tanto de Estados Unidos como de Canadá, para poder llegar a la conclusión de que los mejores de este año son el Bolt EV, Honda Ridgleine y el Chrysler Pacifica.

“El Bolt EV cumple con todo lo que prometió la marca acerca de un auto a buen precio y con una buena autonomía”, comentó Mark Reuss, VP de GM Global Product Development. “Es un modelo que cambiará la forma de ver la movilidad ya que no sólo puede verse como un gran auto eléctrico sino como un muy buen auto”.

El Bolt EV viene con un estimado de rendimiento de 238 millas (383 km) de autonomía luego de una carga completa. El precio de arranque se ubica en los $37,495 dólares antes de incentivos fiscales ($7,500).

El nuevo Honda Ridgeline, lanzado en junio de 2016 como modelo 2017, representa uno de los pick ups más modernos de todo el mercado, además de contar cin muchos avances tecnológicos como el sistema de audio para la zona de carga.

Por último, el Chrysler Pacifica marca la segunda vez en que se lo lleva un minivan. Dentro de los rivales más complicados en esta categoría están autos como el F-Pace de Jaguar y el nuevo Mazda CX-9.