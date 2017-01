Volver a nacer: la difícil y conmovedora reconstrucción del Chapecoense

La ayuda de otros clubes al devastado equipo brasileño, que encara un año lleno de compromisos, ha sido a medias

De acuerdo a la mitología de la antigua Grecia, el Ave Fénix es una representación del sol capaz de morir durante la noche y renacer por la mañana, quizá como una forma de concebir la esperanza, virtud que, se piensa, debe vivir siempre en el ser humano.

Este 2017, un club de fútbol cuyo dolor fue compartido por millones de personas en el mundo a finales de 2016, buscará resurgir como la mítica ave de alas color escarlata y cuerpo dorado. Lo hará con la piel cubierta por sus emblemáticos colores verdiblancos y con la mente, energía y objetivos enfocados en el día a día para en cada paso dejar atrás, aunque nunca en el olvido, los recuerdos de su tragedia.

El Chapecoense de Brasil, digno campeón honorífico de la Copa Sudamericana luego de la caída del avión donde viajaban con rumbo a Colombia (28 de noviembre) para disputar la final del torneo, y cuya consecuencia más allá del dolor, el llanto y el estupor fue la irreparable muerte de 71 pasajeros, 19 de ellos futbolistas del club y 24 miembros de su delegación, ya rearma sus filas para volver a vivir de la alegría en los prados del fútbol.

Arropados por el cariño de toda una comunidad deportiva sentida y solidaria con ellos, el modesto club brasileño, sin duda una de las mayores sorpresas futbolísticas del 2016, inició la semana anterior su trabajo de pretemporada, lo hizo con el bello gesto de homenajear a sus tres jugadores sobrevivientes.

La junta directiva del club decidió retirar los dorsales de Ruschel (89), Neto (4) y Follman (40), los cuales no podrán ser portados por ningún otro futbolista suyo. Según Plinio David De Nes Filho, presidente del equipo, este acto obedece también a un reflejo motivado por el esperanzador deseo de volver a ver de corto y en el campo a Ruschel y Neto. Follman sufrió la amputación de una pierna y su actividad como futbolista llegó a su fin.

Mirar hacia el futuro

El viernes, durante la primera reunión del llamado Huracán del Oeste en la pretemporada, (Hélio) Neto, aún sostenido por muletas y con la pierna derecha inmovilizada por debajo de la rodilla, externó sus sensaciones de volver a sus instalaciones y ver a sus nuevos compañeros, la gran mayoría procedente del equipo juvenil.

“Primero necesito recuperar mi salud y mi mente también. Estar aquí es lo que va a darme fuerza. O mejoro y represento a esos colegas de la forma que eran o voy a hundirme en una depresión”, señaló Neto, quien mientras se recupera al 100 por ciento de sus heridas se espera sea un profesor guía para los aún inexpertos chicos ascendidos al primer equipo.

El trabajo del Chapecoense es arduo y nadie se ciega a esto. El equipo al día de hoy sólo ha presentado a sus primeros cinco fichajes, mientras continúa su proceso de planificación y negociaciones para incorporar más futbolistas a sus filas.

Días después de la tragedia varios clubes de Sao Paulo lanzaron una propuesta a la Confederación Brasileña de Fútbol en la cual pedían permitir al “Chape” jugar tres temporadas sin posibilidad de descender; sin embargo, el ‘Chape’ rechazó el ofrecimiento.

“Agradecemos, pero no necesitamos el favor; la categoría debe ganarse dentro del campo. No sería adecuado moralmente exigir que los clubes nos mantengan sin competir. No se trata de arrogancia, pero si perdemos, vamos a caer; si ganamos, vamos a ganar y seguir”, dijo en diciembre Iván Tozzo, presidente interino del club en una acción dignificante y ejemplar respecto al tema del juego limpio.

La agenda 2017 del Chapecoense es la más cargada a nivel nacional para un equipo brasileño. El cuadro en reconstrucción tiene ante sí, además de la llamada Primera Liga, el Campeonato Catarinense, la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil, la Recopa y la Copa Suruga Bank.

Además, tiene un viaje intercontinental para enfrentar al Barcelona en el Camp Nou en agosto como parte del torneo Joan Gamper.

Por lo pronto los verdiblancos reaparecerán en un campo de juego en su casa (Arena Condá) el sábado 21 de este mes frente al Palmeiras en un encuentro amistoso del cual todo lo ingresado será para el cuadro local.

La directiva y el nuevo cuerpo técnico (todo el anterior falleció en el accidente) encabezado por el entrenador Vagner Mancini han trabajado horas extras para conformar la plantilla tras una serie de dolorosas decepciones con varios equipos de “corta memoria”.

Según el técnico, la mayoría de los clubes que tendieron la mano al Chapecoense tras el accidente no volvieron a aparecer o cuando lo hicieron fue para ofrecer futbolistas de pobre nivel de juego. Incluso, dijo, hubo algunos (prefirió omitir sus nombres) que pedían mucho dinero para ceder a sus futbolistas.

Los rumores acerca de posibles fichajes son muchos, incluso se habla de futbolistas muy veteranos como Ronaldinho o el islandés exBarcelona Eidur Gudjohnsen, quienes se han ofrecido para jugar con ellos, pero nada es claro aún excepto una verdad: en 2017 el Ave Fénix busca resurgir en Brasil. Así sea.

Los primeros refuerzos

Nombre Posición Exequipo

Rossi Delantero Goiás

Nadson Volante Paraná

Niltinho Delantero Criciúma

Dodó Volante Atlético Mineiro

Douglas Grolli Defensa Chapecoense B.

71 personas perecieron por el desplome del avión en el que viajaba el Chapecoense

22 de los fallecidos eran periodistas, los demás parte de la delegación del club y miembros de la tripulación

6 fueron los sobrevivientes, tres futbolistas del equipo, además de un periodista y dos auxiliares de vuelo