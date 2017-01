Roberto Tapia acusado de abuso sexual y la canción que podría incriminarlo

Esta canción va muy de acuerdo por la situación que pasa

El cantante Roberto Tapia está envuelto en un nuevo problema legal ya que es acusado de abuso sexual. La joven acudió a las autoridades para levantar una demanda en contra del artista que fuera coach de “La Voz Kids” en Telemundo.

De acuerdo a información del programa “Al Rojo Vivo” de Telemundo, la relación entre la joven y el interprete de música regional mexicano se dio a través de redes sociales cuando esta apenas tenía 14 años. Justo cuando esta cumplió 15 años, el la invitó a una fiesta donde se dio el primer encuentro.

“Me subí a su camioneta, salimos de ese lugar, entramos a un estacionamiento de unos departamentos, bajó a los hombres que le estaban cuidando, me empezó a meter mano y me preguntó que si le tenía miedo. No le respondí esa pregunta porque no toqué que si le tenía miedo”, relató la joven.

Ahora hemos encontrado una canción, titulada “Las Edades”, en el repertorio de Tapia que justamente habla sobre un amor entre el y una muchacha más joven.

“No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tu, mi vida te necesito”, dice el tema que se encuentra en el álbum titulado “Los Amigos del M”, que fue publicado en el 2008.

La letra de la canción también dice: “Yo me enamore de ti, no de los años que tienes, si es un delito el querer, merezco pena de muerte, tu crees que yo iba a saber de tu edad, si te ame con solo verte”.

“Las Edades” no es necesariamente sobre el caso que enfrenta Tapia ahora, pero si tiene coincidencias. El motivo que tuvo la chica de acusarlo formalmente de abuso sexual lo hizo tras conocer que podría mantener relaciones con otras menores de edad.

“Si a mi me deslumbró, tenía 14 años, me imagino que también con las otras muchachas va a hacer lo mismo”, dijo.

¡Escucha la canción “Las Edades” de Roberto Tapia aquí!