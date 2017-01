La niña Kenya Pérez, Atleta del Año de Chicago

Fue elegida como la mejor entre todos los niños de Chicago y la región por CARA

Luego de un año de intensos entrenamientos y competencias, Kenya Pérez y sus papás recibieron el año nuevo con una buena noticia.

Kenya ha sido nombrada por la Asociación de Corredores del Área de Chicago (CARA) como la niña Atleta del Año (Junior Runner of the Year) de 2016. La distinción se la ganó tras participar en al menos 7 competencias supervisadas por CARA el año pasado y acumular los puntos necesarios entre los demás participantes.

Su mamá, Verónica Laureano, y ganadora del tercer lugar en la división 30-34 años también por CARA, sostuvo que la disciplina de entrenar no fue fácil. “Porque como todo niño a veces no tiene ganas y no quiere hacer nada, pero ella cuando se propone algo lo logra, en ese aspecto es determinante”, dijo Verónica.

Kenya cumplirá 10 años en junio y es entrenada por Gustavo Morales tres veces por semana y otros tres días practica natación.

Aprovechando las fiestas de fin año Kenya descansó todo diciembre y ahora se prepara para retomar sus entrenamientos y mejorar sus marcas. El año pasado consiguió hacer 23:49 en 5K y 6:43 en una milla, récords que buscará batir este 2017.

Kenya Pérez tiene su equipo formado por sus papás, Verónica Laureano y Miguel Pérez, y su abuelito Pedro Pérez, quien le pagó algunas inscripciones y le regaló una bicicleta para el triatlón. “Como siempre, nosotros la apoyamos en casi todo lo que quiere hacer. Trato de motivarla y le digo que si algo le gusta que lo haga, que se esfuerce y que lo disfrute siempre”, puntualizó Verónica Laureano.