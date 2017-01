Video: Chicharito afirma: “No necesité de un hipnotista para ser quien soy”

El delantero mexicano le cierra la puerta en la nariz a John Milton, el 'autor' del resurgimiento de Gignac

Javier ‘Chicharito’ Hernández dejó las cosas en claro durante una entrevista con la cadena ESPN. Afirmó que su mala racha es sólo eso y que espera poder superarla, porque no hay quien quiera volver a experimentar el sentimiento de sacudir las redes más que él.

Cuando la entrevistadora Katia Castorena le preguntó acerca de su bajo rendimiento sacó el tema del hipnotista John Milton, quien días después (este martes) de haberle hecho un ofrecimiento directo de sus servicios -que ya probó André-Pierre Gignac-, recibió como única respuesta un rotundo NO: “Yo no necesité de ningún hipnotista para ser lo que soy”. Además “Es algo que necesitamos cambiar de la cultura mexicana. Yo jamás me voy a colgar de un momento negativo de una persona para ganar algo, dinero, fama o nombre (…) los goles no reflejan si estoy bien o estoy mal”, dijo el ‘Chicharito’ desde la concentración del Bayer Leverkusen en Miami, para la Florida Cup.

Por su parte, John Milton respondió diplomáticamente al jugador en su cuenta de Twitter en la que le dice directamente: “No necesito colgarme de la fama de nadie. No es mi estilo“.

BUENAS NOCHES. RÉPLICA A QUIEN CORRESPONDA… SALUDOS A TODOS… pic.twitter.com/Co6NjQ6Hcw — JOHN MILTON (@JOHNMILTON7) January 11, 2017