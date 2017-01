Video: un taxista es ‘noqueado’ en discusión de tránsito

Natalio Kowal sufrió una fractura de cráneo luego de ser golpeado brutalmente por un hombre tras una discusión de tránsito

El hecho ocurrió en Argentina. Al parecer las discusiones de tránsito son moneda corriente en las calles de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el centro porteño. El martes de la semana pasada un hombre golpeó a un taxista en el Microcentro y lo dejó inconsciente en la vereda. La víctima habló desde el hospital y se refirió a lo sucedido. “Lo que hizo me podría haber costado la vida”, dijo.

“Quedé inconsciente, la ambulancia tardo 25 minutos en llegar y ahí recién reaccioné. No sabia que había pasado,estaba hablando y de repente recibí el golpe. Sufrí fractura de cráneo, y tengo dolor en la espalda y en el codo”, agregó Natalio Kowal.

El taxista, ya fuera de peligro, contó que el agresor se comunicó con él y le pidió disculpas. “Me mandó un mensaje pidiéndome disculpas. Me dijo que se siente un animal, que no se animó a venir y que le da vergüenza mirar a los hijos a los ojos”.

“Me pide que lo perdone, yo lo puedo perdonar pero cada uno tiene que pagar por lo que hace. Le dije que no reaccione como un monstruo, que reaccione como un hombre, con la violencia no llegamos a nada . Lo que hizo me podría haber costado la vida”, concluyó.