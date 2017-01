Bárbara Bermudo: ¿Quién tomará su lugar en ‘Primer Impacto’?

Te contamos los posibles candidatos

A una semana de desatarse el escándalo con la salida de Bárbara Bermudo de ‘Primer Impacto’ y de Univision, todavía no se ha decidido quién será la nueva presentadora que acompañará a diario a Pamela Silva-Conde.

Aunque en la primera semana, Jackie Guerrido estuvo ocupando la silla de Bárbara, pudimos saber por personas que trabajan dentro de la producción, que no será ella quien se quede.

“Para hablar claro, es muy difícil llenar los ‘zapatos’ de Barbie, y muy valiente para atreverse a enfrentar al público desde el puesto de ella”, nos dice nuestra fuente, quien además nos revela algunos de los nombres que se están discutiendo.

Según esta persona, en la mesa de ideas sí se habló de traer nuevamente a Myrka Dellanos o Fernando del Rincón, pero que de inmediato quedaron descartados. También se pensó en Chiquinquirá Delgado y hasta se habló de Galilea Montijo, sin embargo otra fuente nos aseguró que ellas no formarán parte de ‘Primer Impacto’.

Uno de los nombres que más suena es el de Michelle Galván, la periodista mexicana de la filial de Houston de Univision que, incluso, reemplazó a Bárbara Bermudo cuando la periodista boricua se tomó licencia por maternidad.

Sin embargo, nuestra fuente nos confió que en la producción están muy preocupados porque durante el período que estuvo Galván el público no habría sido muy receptivo con ella, y todo el tiempo habrían pedido el regreso de Bárbara.

“Durante la licencia de Barbie el público no nos acompañó tanto, y Michelle no supo ganarse al televidente como esperábamos, incluso le pedimos a Bárbara que regresara antes de su maternidad porque la gente no se cansaba de pedir su vuelta”, nos explica esta fuente.

Hasta el momento, no hay un nombre definido, ni un anuncio oficial. Por otro lado, Pamela Silva muestra una visible tristeza en su rostro desde que su compañera y amiga ya no está a su lado. Nuestra fuente dice que está muy triste, que extraña a Bermudo y que incluso, aunque ella sí tiene contrato aún, está preocupada por su futuro.

En las fotos que ‘Primer Impacto’ comparte en las redes sociales, es muy difícil ver a Pamela sonriendo como sí lo hacía en el pasado.

Nosotros intentamos entrevistar a Pamela, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta de su parte. Por otro lado, tanto ella como Bárbara han dejado de publicar imágenes o comentarios en sus redes sociales desde el día de la salida de la periodista puertorriqueña.