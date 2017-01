La Víbora: A pesar de los Rivera, se estrenará serie sobre Jenni

A nuestra serpiente columnista de espectáculos no se le escapa nadie

Huy, a la familia Rivera le están dando donde más le duele: en el bolsillo. Eso de que están muy indignados porque Univision está haciendo una serie sobre Jenni Rivera sin la autorización de los herederos es puro cuento.

La verdad de las cosas es que imagínense los millones que no va a poder embolsarse Rosie Rivera y los otros hermanos de la fallecida cantante en cuestión de regalías y permisos. Todo porque a la poderosa cadena se le ocurrió producir “Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí” pasándose por el arco del triunfo a la mafia… ¡sorry!, quise decir, a la familia Rivera.

Y ante esto, ni Rosie ni el mismísimo Padre Celestial pueden hacer nada, aparentemente porque tanto Jenni como sus allegados son figuras públicas. Por lo tanto, cualquier medio puede hacer con esta historia lo que le venga en gana, que por cierto no sería la primera vez que se relate en la pequeña pantalla la vida de la intérprete. Ya lo hizo una vez Estrella TV, que la verdad –porque vi varios capítulos– la narración era bastante apegada a lo que Jenni contaba sobre su vida.

Seguramente, el coraje de Rosie y de Juan, los que ahora se dedican exclusivamente a “administrar” los millones de la artista, es que toda la tajada se la llevará Pete Salgado, quien fue mánager de la diva por varios años y en cuyos relatos se basa la biografía “no autorizada” que comenzará a transmitir Univision el domingo.

Pero no crean que los Rivera dan paso sin huarache. Actualmente están negociando con Telemundo la producción de la biografía autorizada de Jenni, que comenzaría a grabarse este año. Pero claro, a cualquiera le daría coraje que le comieran el mandado, como en este caso lo hizo Univision.

En otras cosas, ¿como que nuestra querida Sofía Vergara ya enfadó con querer hacerse la graciosa todo el tiempo que la vemos en eventos de premiaciones, no creen? La verdad, no fue muy bien recibida la bromita que hizo durante su intervención en los Globos de Oro, cuando supuestamente no pudo pronunciar en inglés anual, y en su lugar dijo “anal”.

¿Quiere decir que se está burlando de su propia incapacidad de hablar bien el inglés? Si yo fuera ella le hubiera pedido a los productores que cambiaran el texto, porque podía haberlo hecho.

Sin embargo, prefirió hacer el chiste que al final no resultó ser tan chistoso, a juzgar por las críticas que le hicieron varios famosos en las redes sociales. Mejor que deje su personaje de Gloria en casa y que se ponga a estudiar actuación para ver si algún día le dan un papel en Hollywood que no sea de comediante boba, ¿no creen?