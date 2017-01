Video: Diego Boneta sufre accidente penosísimo en set de película

El actor se encontraba grabando su más nueva película "Starbright"

Entre escena y escena en las grabaciones de una película hay mucho tiempo muerto. El actor Diego Boneta actualmente se encuentra en la filmación de su más reciente proyecto “Starbright” y sufrió un accidente.

No se asusten, no fue un accidente que lo llevó al hospital, pero si un incidente bastante penoso.

Resulta que Boneta se encontraba en el cuarto de maquillaje y vestuario cuando decidió bailar para pasar el tiempo. En un movimiento brusco, se agacha y se le rompe el pantalón.

Esto no detuvo a la estrella de “Scream Queens” ya que no dejó de bailar mientras sus compañeras a su alrededor no paraban de reír ante el penosísimo momento.

Lo peor del caso es que todo fue grabado y como a Diego le pareció algo divertido lo decidió compartir con sus seguidores en redes sociales.

