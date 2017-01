Joaquin Phoenix y Rooney Mara ¿pareja a la vista?

Intentaron mantener el perfil bajo y escapar los radares de la prensa del corazón y si bien lo lograron durante un tiempo, una vez que los paparazzi comenzaron a captar señales de cupido entre Rooney Mara y Joaquin Phoenix los siguieron hasta confirmar que entre los actores hay algo más que una linda amistad.

Mara y Phoenix se conocieron en la filmación de Her (2013), pero -según Page Six- no fue hasta el rodaje de su última película juntos, María Magdalena, que los actores empezaron una relación.

Según han publicado varios medios estadounidenses, el último fin de semana, la flamante pareja hizo una escapada a un spa de lujo en Desert Hot Springs, California, pese a que a ella se la esperaba ver por la alfombra roja de los Globos de Oro, a raíz del nominado film Un camino a casa.

Consultado por este romance, el representante del actor aseguró que son sólo amigos, pero los rumores de romance cada vez son más fuertes. Enamorados o no, la dupla volverá a sumar su talento para protagonizar el nuevo film de Gus Van Sant, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, que se estrenará en 2018.

Mara llevaba saliendo con el director de cine Charlie McDowell por más de seis años, pero lo cierto es que, según ha publicado el portal de chismes Page Six, no han aparecido juntos desde el mes de agosto.