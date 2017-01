Novio de Mariah Carey no soportaba esto de la relación de la cantante y su ex

Mira lo que reveló el bailarín Bryan Tanaka del antiguo romance entre Mariah y James Packer

El nuevo programa de telerrealidad que gira en torno a la figura de la excéntrica Mariah Carey, ‘Mariah’s World’ -que documenta los meses previos a su separación del empresario James Packer- ha puesto claramente de manifiesto que su actual romance con el bailarín Bryan Tanaka ya venía forjándose de alguna manera antes de que la intérprete regresara repentinamente a la soltería, ya que el joven de 33 años no dudó en confesar ante las cámaras el malestar que le producía ser testigo del amor entre la estrella y su entonces prometido.

“Es jod***mente doloroso. Ver a Mariah y a James conectar así me resulta muy raro, porque jamás había tenido que pasar por algo similar. Siento que he estado viviendo en esta especie de fantasía durante varios meses y ahora, de repente, he vuelto a la realidad”, se sincera Bryan en un extracto del último episodio.

Solo una semana antes, el propio Bryan se dirigía a los espectadores del espacio televisivo para expresar su sorpresa ante los sentimientos que había empezado a desarrollar por la persona con la que ha terminado viviendo un apasionante idilio.

“No me puedo creer que esté diciendo esto, pero tengo que reconocer que está cambiando mi percepción de la señorita Mariah. No sé si estoy confundido o es real, pero creo que esto va a acabar siendo una locura“, manifestaba en un capítulo anterior, para a continuación explicar que la buena sintonía que mantenía con la cantante trascendía lo meramente profesional.

“Estoy convencido de que nuestra química no solo tiene que ver con el trabajo, porque cuando hablamos siento que tenemos un vínculo mucho más profundo que hace diez años. Eso sí, no me atrevería a cruzar esa línea si no sintiera lo que siento por ella”, sentenciaba.