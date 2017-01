Video: ¡Actor de Televisa se molesta con reportera y abandona entrevista!

Mira la reacción que tuvo Juan Diego Covarrubias con una periodista la televisora Multimedios

La reportera, María Luisa Valdés Doria, mejor conocida como ‘Magüicha’, estaba lista para comenzar a entrevistar al actor Juan Diego Covarrubias pero tal parece que cometió “un gravísimo” error y el actor enfureció.

Todo ocurrió cuando ‘Magüicha’ confundió el nombre de Juan Diego y lo llamó Juan Carlos, detonando el enojo del galán que sin dudarlo abandonó el set en el que se encontraban.

“Amigos de Vivalavi Internacional estamos con Juan Carlos Covarrubias, ¿cómo estás?”, le dijo María Luisa a Juan Diego, quien inmediatamente gritó: ¡Corte! Porque si no te sabes mi nombre, ¿cómo va a seguir la entrevista? No me llamo Juan Carlos, con permiso”, acto seguido se levantó del lugar dejando sorprendida a la reportera quien lo tachó de ‘disque caballero’.

No obstante, el actor no se quedó callado y a través de sus redes sociales se mofó de tan incómodo momento.

Quieres respeto ? Respeta a los demás! Si tienes una profesión prepárate para hacerla bien… no critiques, solo enfócate en lo tuyo ! — Juan Diego Cova (@JUANDIEGOCOVA1) January 14, 2017

Hay que tomar la vida con gracia y conocer las circunstancias. Con todo el respeto que se merecen los medios de comunicación. #JUANCARLOS A video posted by Juan Diego Covarrubias (@juandiegocova1) on Jan 15, 2017 at 1:41pm PST

POR: Brenda Hernández