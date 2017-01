¿Jennifer Lopez y Drake terminan por culpa de Rihanna?

El supuesto triángulo amoroso sigue dando mucho de que hablar

A pesar de que la relación sentimental entre Jennifer Lopez y Drake no se ha confirmado abiertamente, ambos han dado mucho de que hablar tras las fotos que comparten en redes sociales.

La diva del Bronx y el rapero canadiense están involucrados en un supuesto triángulo amoroso y la que hace mal tercio es según Rihanna.

De acuerdo a información de “El Gordo y la Flaca”, Drake ha tenido acercamientos a la cantante de “This Is What You Came For” y JLo no está muy contenta con esto porque sabe del pasado amoroso de ellos dos.

Lopez aparentemente se puso celosa y le dijo que cortara todos los lazos entre ellos o si no se acababa la relación naciente.

Ninguno de los involucrados han hablado sobre el tema y todo se basa en especulaciones.