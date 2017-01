MALDEF fue excluida de reunión de grupos latinos con representantes de Trump

La organización legal que ha ganado muchas demandas en favor de la comunidad latina y sus derechos civiles alega que seguirá adelante con su misión, aunque el gobierno de Trump no los invite a las reuniones con grupos latinos.

Más de 60 líderes latinos de diversas organizaciones y grupos se reunieron la pasada semana con miembros del equipo de transición del presidente electo Donald Trump para discutir varios temas, desde la falta de representación latina en el gabinete, hasta la retórica anti inmigrante y qué pasara con DACA.

Pero MALDEF, la organización legal latina más prominente del país no estaba entre ellos, porque no fue invitada.

Según reportes de prensa y confirmación de diversas organizaciones, entre los presentes estuvieron la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos, NALEO, LULAC, NCLR y el National Hispanic Leadership Agenda, además de grupos de tendencia política más conservadora como LIBRE y líderes evangélicos.

Líderes de varios de estos grupos habían criticado a Trump a finales de año por no haberse reunido con las organizaciones latinas después de su elección para dialogar sobre temas de interés. Finalmente, la reunión se llevó a cabo –mas no con Trump, sino con miembros de su equipo de transición- el pasado martes 10 en Washington.

MALDEF es una organización cuya historia de 48 años está ligada a diversos triunfos legales en materia de derechos civiles para los latinos, incluyendo el histórico caso Plyler vs Doe que en 1982 dictaminó que los niños indocumentados tenían el mismo derecho a la educación pública básica que cualquier otro menor. MALDEF ha seguido litigando y abogando en diversos temas y recientemente ganó un caso contra la ciudad de Pasadena, Texas, en el que desafió cambios al sistema electoral de esa ciudad que tenían como consecuencia diluir el voto latino.

Tom Saenz, presidente de MALDEF, dijo este martes en una entrevista con La Opinión que no está claro por qué la organización no fue invitada a la reunión, que fue identificada a los medios como una “sesión informativa” (listening session), pero que eso no cambiará el rol que la organización ha tenido y tiene.

“Haremos lo que hay que hacer”, dijo Saenz. “Seguiremos desafiando políticas y prácticas que consideramos inconstitucionales, ilegales o nocivas para la comunidad latina. Eso va a seguir igual aunque nos reunamos o no con el gobierno de Trump”.

MALDEF y otras organizaciones latinas se reunían regularmente con personal de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama, aunque era rara la ocasión en la que el presidente se juntada directamente con líderes y sólo en el contexto de temas específicos, como el viaje a México del presidente y temas puntuales.

Saenz dijo que Trump “va a ser el presidente por al menos cuatro años y en ese rol va a tomar decisiones que afectarán a nuestra comunidad, reunirnos con el nos ayudaría a tratar de mejorar esas decisiones, siempre y cuando las reuniones sean para escucharnos y no simplemente para decir que hubo una reunión.

Regina Montoya, presidenta de la Junta de Directores de MALDEF, publicó una carta abierta a los seguidores de MALDEF reportando su protesta por lo ocurrido y especulando sobre las posibles razones por las cuales la organización fue excluida.



“Si la decisión tuvo que ver con la percepción de MALDEF como una organización crítica de la nueva administración , esperemos que esto no continúe caracterizando a ese gobierno”, dijo Montoya. “MALDEF ha sido crítica de cada presidente, incluyendo Obama, cuando sus prácticas amenazaron los derechos civiles de los latinos que viven en Estados Unidos”.

Según reportes de varios medios, los grupos que participaron en la reunión urgieron al equipo de transición a nombrar un latino a un puesto en el gabinete y también al parecer hubo un consenso respecto a la necesidad de proteger a los “dreamers” que hoy tienen DACA, un programa que Trump ha dicho que eliminará.

Hasta ahora, Trump no ha nombrado a ningún latino para su gabinete.

Líderes de NCLR, NALEO y NHLA pidieron que Trump baje la retórica contra los inmigrantes, señalando que ha habido un aumento en los delitos y agresiones contra latinos y otras minorías.

Estos grupos han sido críticos de Trump y de las intenciones republicanas de anular la ley de salud Obamacare. También se han opuesto a la nominación Jeff Sessions como el próximo procurador del país.

No hubo respuesta del equipo de transición de Trump sobre por qué no se invitó a MALDEF a la reunión.