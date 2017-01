Barack Obama: las 5 mejores y las 5 peores cosas de su mandato

Hay cientos de decisiones acertadas y otras no tanto, pero este resumen da una idea de su legado

No existe en el mundo gobierno alguno que haya hecho puras cosas buenas, siempre hay claroscuros.

En el caso de Barack Obama, quien llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 2009 con grandes esperanzas para los grupos sociales más desfavorecidos, no necesariamente los blancos con menos ingresos, sino aquellos grupos que padecen diferentes tipos de discriminación: por su color, origen, origen, orientación sexual o religión, también aplica esa máxima sobre “las cosas buenas y las cosas malas”.

La siguiente es una lista elaborada por The Daily Beast, la cual hemos resumido.

LO MEJOR

5. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Costo. Aunque tiene muchos aspectos criticables, como que primas y los deducibles son demasiado altos, y algunas pequeñas empresas enfrentan problemas para aplicarla, esas son cosas podrían resolverse, pero con el nuevo gobierno ni siquiera se espera que la ley sobreviva. LO MÁS IMPORTANTE: El Obamacare hizo entender a diversos sectores que a nadie se le debe negar asistencia médica, y ese legado es invaluable.

4. Recuperación económica. Cuando Obama llegó, EEUU estaba perdiendo 600,000 empleos al mes. Durante sus ocho años, su administración ayudó o creó 11.3 millones de empleos, ocupando el tercer lugar entre los recientes presidentes. También se reconoce el trabajo de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, aunque el estancamiento salarial es un gran problema, quizá uno de sus pendientes en el ramo.

3. La Apertura de Cuba. Es difícil decir cómo va a repercutir esto. Fue un paso audaz, el mejor ejemplo de la impaciencia de Obama con el pensamiento anticuado. Lo único malo es que sus resultados tardarán en verse, tanto económicos, como políticos, pues a la nueva administración simplemente parece no gustarle la idea.

2. Detención de Osama bin Laden. Asombra que la mayoría de la gente no conozca este detalle sobre la incursión, pero si lo que LeonPanetta escribió en sus memorias es exacto -y no ha habido nadie que lo desafíe- entonces Obama merece aún más crédito por esto: cuando los planes de incursión le fueron presentados, Obama sugirió agregar dos helicópteros de respaldo a la misión. Efectivamente, el helicóptero principal falló, pero si no hubieran estado allí, Estados Unidos habría sufrido una gran humillación y Obama probablemente nunca se habría recuperado. No está mal para un hombre que supuestamente odia a los militares.

1. Un hombre con dignidad. Él siempre se comportó con dignidad, siempre honraba el oficio. Algunos liberales se quejan de su actitud políticamente correcta, como darle demasiadas deferencias al presidente electo, Donald Trump. Tal vez sea así, pero es mejor tener a un presidente se equivoque honorablemente.

LO PEOR

5. Su estrategia con Israel. La posición de los EEUU lo llevó a una espiral descendente con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Respetables las posiciones de Obama sobre los asentamientos de Israel en Cisjordania, pero los demócratas no lo respaldaron del todo, pues hubo varios que defendieron a Netanyahu en privado y en público, mientras Obama se quedaba aislado. El punto final fue la posición en la ONU.

4. Nombrar a James Comey para dirigir el FBI. Queda en duda una vez más aquello de que los presidentes demócratas siguen permitiendo que sea aceptado que el director del FBI tiene que ser un republicano. La historia casi todos la conocen, y Comey es investigado por el Departamento de Justicia.

3. No ser más duro con los banqueros. Miles de personas le siguen reprochando que no haya hecho mucho contra los banqueros que provocaron, no una crisis nacional, sino mundial entre 2009 y 2010.

2. Demasiado ingenuo con el Partido Republicano. Entre los demócratas y sus seguidores hay quienes levantaron las cejas cuando dijo: “tengo ganas de trabajar con mis amigos republicanos” en lo que sea.

1. Siria. Es triste decirlo, pero analistas de todo el mundo coinciden en que no supo cómo manejar la crisis en Siria. Algunos expertos coinciden en que EEUU pudo haber hecho más por los rebeldes moderados cuando estaban dando una buena pelea. Ya es muy tarde para ello.

