Charlie Sheen pide perdón a Rihanna después de dedicarle estos insultos

El actor Charlie Sheen ha recurrido a su perfil de Twitter para disculparse con Rihanna tras afirmar que la de Barbados es una de las peores artistas con las que había tenido la desgracia de coincidir en el mundo del entretenimiento.

Para tratar de enmendar su error, el antiguo protagonista de ‘Dos hombres y medio’ se ha ofrecido a pagarle una copa cuando y donde ella quiera para que puedan sentarse a charlar y solventar sus diferencias.

“Querida Rihanna, perdona mis maneras. Vamos a tomarnos juntos una bebida algún día, yo pago”, le aseguró a través de la red social.

dear @rihanna , pardon my inane self indulgence. let's have a drink someday (on me) …. ❤️ ©️

El polémico intérprete ya había protagonizado un discusión muy pública con la estrella de la música hace tres años, cuando la artista se negó supuestamente a conocer a la entonces prometida de Sheen, Scottine Ross -gran admiradora suya-, al coincidir los tres en un restaurante de Santa Monica.

— Charlie Sheen (@charliesheen) 10 de enero de 2017