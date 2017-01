Crónica de un suicidio anunciado en Facebook

Ignacio Chávez Cuenca “El Púas”, de 14 años, ya había dado las suficientes pistas de que se iba a suicidar

MÉXICO – A las 12:54 de la tarde del 12 de enero pasado, Ignacio Chávez Cuenca “El Púas”, de 14 años, ya había dado las suficientes pistas de que se iba a suicidar. Era un jueves soleado en la colonia San Mateo Tlaltenango, al oeste de la capital mexicana y la mayoría de sus 124 amigos de Facebook estaban en sus clases o en sus asuntos personales y nadie puso atención a sus post.

El primero de los mensajes de despedida lo escribió desde dos horas atrás: “Te amo Jazmín Ferrusca, nunca lo olvides y te pido un favor muy grande, me cuidas bien a mi cuñadita por favor, amor. Mi princesa”, escribió a su ex novia en la red social con la configuración de “público”.

Jazmín Ferrusca es una muchacha de pelo largo y negro y de finas facciones que había enloquecido al adolescente al punto de pensar en matrimonio. Por la red social le dedicaba apasionados mensajes en los que daba santo y seña de su vida amorosa aunque nunca dijo si la ruptura con ella fue la causa que lo llevó a colgarse con un cinturón en su propia casa, según informó la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.

Nada extraordinario para las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia que reportan que el 73% de los casi 6,000 suicidios que ocurren cada año en México utilizan como método al ahorcamiento y el 74% lo hace dentro de la vivienda con un 82% de hombres como víctimas de sus propias acciones.

Sonia Cuenca encontró a su hijo atado del cuello en su recámara. Lo descolgó y salió a la calle con el muchacho en brazos a pedir ayuda, según el parte de la fiscalía de investigación ubicada en la delegación Cuajimalpa. La madre no supo de las intenciones de su hijo quien, tras el primer mensaje a su ex novia siguieron los “adioses” a los camaradas alrededor de la 1:00 de la tarde.

“Los amo a todos nunca cambien, amigos carnales. Los quiero”, escribió. Y una hora después insistió: “Los quiero familia, amigos, nunca me olviden, todos fueron una vandota los quiero un chingo y pz ya no tengo de otra a si esq vay son mis últimas palabras”.

Jazmín Ferrusca fue la primera en reaccionar en Facebook a las 3:17 de la tarde, casi media hora después de que se había consumado la e la amenaza. Posteó: “No, nacho”.

El suicidio de jóvenes es uno de las problemáticas que en los últimos años ha crecido en México con una tasa que pasó del 3.5 % en el año 2000 a 4.9% en 2015, según INEGI. Esto significa que cada tercer día se quita la vida un niño deentre 10 y 14 años.

El estudio Depresión en adolescentes de escuelas secundarias en dos regiones marginadas de la Ciudad de México, el investigador Francisco Calzada observó que los principales causas de la depresión son problemas familiares (divorcio, separación o peleas entre los padres), la inseguridad pública y maltrato.

“El Púas” Cuenca nunca manifestó en su cuenta de Facebook que sufriera maltrato, ni siquiera por parte de Jazmín Ferrusco, a quien muchos señalaron como la causa del dolor que lo llevó a la muerte. Nunca dijo que la muchacha lo abandonó; al contrario: en uno de los mensajes registrados le pedía perdón.

En cambio sí manifestaba algunas conductas violentas, desprecio por algunos compañeros de clase y actitudes fanfarronas tales como tomarse fotografías con un cigarro en la boca frente a algunos grafitis que posteriormente compartió en redes sociales.

A principios de enero, indignado por el asalto a una tienda escribió: “Las patrullas no hicieron nada yo si voy a hacer algo, quien me apoya hasta que los matemos”. Unas semanas atrás en un pleito público con otro muchacho le posteó: “Cuando me tienes enfrente te tiemblan los huevos”.

Tras su muerte, algunos de sus enemigos lo siguieron con insultos, bromas negras y memes que generaron acalorados debates sobre la descomposición social y la falta de valores de su entorno que invitó a otros a la reflexión. “La adolescencia es una edad muy difícil y muchas veces los padres no nos damos cuenta de algunas cosas: hay que estar muy atentos”, escribió Raquel RF, usuaria que ingresó al perfil del joven por curiosidad.

La familia tragó saliva. Y en medio del dolor hizo una invitación abierta a los rosarios de rezos durante nueve días.