MCI Mazda súper eficiente podría ser lanzado en 2018

Un MCI (Motor de Combustión Interna) Mazda que reduciría drásticamente el consumo de combustible podría estar a poco tiempo de ser lanzado al mercado.

En épocas donde la electrificación, la reducción del tamaño de los motores, y el uso de inducción forzada son las tendencias para crear un motor más eficiente y menos contaminante, Mazda nos regala un poco de esperanza en cuanto a los motores de aspiración natural.

Y es que la marca japonesa está buscando diferentes formas de optimizar el consumo de combustible y reducir la contaminación creada por los MCI.

Desde hace tiempo sabemos que están desarrollando un motor rotativo el cual consumirá muy poco combustible y que posiblemente equipará un auto deportivo de la marca.

Aunque esto no es muy seguro ya que ese tipo de motores consumen altas cantidades de gasolina. Pero Mazda no se está quedando ahí, ya que están desarrollando un tren motriz eléctrico, el cual debutará en un auto de la flota actual y no en un EV nuevo, y también están trabajando en un MCI con nueva tecnología que logrará un menor consumo de combustible.

Este nuevo motor contará con la tecnología de Ignición por Compresión de Carga Homogénea o HCCI por sus siglas en inglés.

Como su nombre lo indica, esta tecnología realiza la ignición de la mezcla de combustible y oxígeno al comprimirla en vez de utilizando una bujía.

Al “quemar” combustible de esa manera, el sistema de ignición se vuelve básicamente igual al de un motor diesel.

Como consecuencia el consumo de combustible se reduce, lo cual en números significaría un rendimiento de gasolina de hasta 71 millas por galón.

El sistema hará el debut en la tecnología Skyactiv 2 de Mazda, de la cual Mitsuo Hitomi, ejecutivo de la marca, habló desde 2014, diciendo que ésta sería 30 % más eficiente.

Mazda sería la primer compañía en aplicar esta tecnología en gran escala, pero no serían los primeros en experimentar con ella.

En 2007, General Motors presentó un concepto basado en el Saturn que utilizando un MCI con HCCI incrementaba su eficiencia en consumo 15%.

De igual manera, algunos equipos de Formula 1 han trabajado con un sistema que combina esta tecnología con la ignición por bujías y dependiendo de la situación usa la más eficiente. Esta segunda se llama Jet Ignition y es creación de Mahle.

De ser verdad, veremos esta tecnología en el nuevo Mazda3 que será presentado en 2018.