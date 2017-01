¿Cuánto tiempo toma obtener una visa U?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana explico los beneficios y tiempos de procesamiento de la visa U

Cada caso migratorio es distinto. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

En enero del 2015, solicité una visa U porque fui víctima de un asalto a mano armada y estuve hospitalizado. No he recibido una respuesta del gobierno y estoy preocupado por la demora. ¿Cuánto tiempo falta para que me den una decisión sobre mi solicitud? ¿Puedo tener un permiso de trabajo mientras espero? Cristóbal M.

Cristóbal, lamento que hayas sido víctima de un crimen. Hay una demora en el procesamiento de solicitudes de estatus de no inmigrante U, conocido comúnmente como la visa U.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) actualmente está procesando solicitudes de visa U que fueron presentadas antes del 8 de junio del 2014. Tienes que seguir esperando porque tu solicitud fue presentada en enero del 2015.

Podrás obtener un permiso de trabajo después que te otorguen el estatus de no inmigrante U, o si USCIS te otorga acción diferida después de haberte puesto en la lista de espera para recibir una visa U.

¿Qué es la visa U?

Es un estatus de no inmigrante que otorga USCIS a personas que han sido víctimas de crímenes como asalto a mano armada, violación, incesto, secuestro, extorsión, asesinato, intento de homicidio, violencia doméstica y tráfico humano entre otros crímenes.

Para ser elegible, la persona debe haber sido víctima de un crimen calificado que haya ocurrido en los Estados Unidos. Debe haber sufrido abuso físico o mental sustancial como resultado del acto criminal.

Además, el solicitante debe cooperar con las autoridades, ayudar en la investigación o el procesamiento judicial de sus agresores y no puede haber cometido ciertos actos que lo hagan no admisible a los Estados Unidos.

¿Quiénes se benefician de la visa U?

Además del solicitante principal de la visa U, ciertos miembros de la familia de víctimas de crímenes también son elegibles para una visa U, de forma derivada.

Por ejemplo, si la víctima es menor de 21 años, puede presentar una solicitud que incluya a su cónyuge, sus hijos solteros menores de 21 años, sus padres, y sus hermanos solteros menores de 18 años. Si es mayor de 21 años, sólo puede presentar una petición para su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años.

¿Cuántas visas U se otorgan anualmente?

Cada año fiscal (1 de octubre al 30 de septiembre) hay 10.000 visas U disponibles para víctimas de crímenes. No hay un límite anual de visas U que pueden ser otorgadas a beneficiarios derivados.

Lista de espera de la visa U

Según las más recientes estadísticas del USCIS publicadas el 23 de diciembre del 2016, 86.980 víctimas y 63.624 familiares, para un total de 150.604 personas están esperando una decisión sobre sus solicitudes de la visa U.

USCIS solamente puede otorgar 10.000 visas U anualmente para los solicitantes principales. El resto de los solicitantes se ponen en una lista de espera (waitlist, en inglés) si un oficial de inmigración determina que sus casos pueden ser aprobados.

USCIS por lo general otorga acción diferida a personas que están dentro de los Estados Unidos y en la lista de espera de la visa U. El estatus de acción diferida le permite al inmigrante solicitar un permiso de trabajo que puede ser renovado mientras su solicitud de visa U siga pendiente.

Duración de la visa U

La visa U es una visa temporal extendida por un período de cuatro años. Después de tener la visa U por tres años, se puede solicitar la residencia permanente, si se cumplen ciertos requisitos.

Para más información y consejos de inmigración, lea mi blog InmigracionHoy.com.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos y presentador de segmentos televisivos de inmigración de El Abogado a Tu Lado en NY1 Noticias. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y actual Presidente del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como contactar al Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.