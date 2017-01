Elba Jiménez envió fotos semidesnuda a un hacker que la engañó

La conductora mandó una serie de imágenes con el torso desnudo para una supuesta campaña contra el cáncer de mama

Elba Jiménez, a quien hace un tiempo se le relacionó amorosamente con el conductor Raúl Araiza, fue engañada por un hacker que le pidió fotos de sus senos para una supuesta campaña contra el cáncer de mama. El hacker escribía desde la cuenta del director José Ángel García, padre del actor Gael García, incluso mandó un mensaje de voz, por lo que la actriz accedió creyendo que era una buena causa.

Jiménez informó para las cámaras de ‘Ventaneando’ que accedió a la petición, ya que su madre falleció hace un tiempo, víctima de esa enfermedad, por lo que pensó sería una buena forma de apoyar.

“Cuando le mandé las fotos, me dijo que porqué sólo tres, cosa que me sacó de onda. Después quería que le enviara fotos en otras posiciones y más sexuales, y dije no, esto es pornografía”, señaló la actriz.

Por su parte, el director ya denunció los hechos ante el Ministerio Público y la policía cibernética, por lo que las autoridades ya están investigando el tema.

Actualmente, Elba colabora en el noticiero de Imagen Noticias con Francisco Zea, dando los resultados de las jornadas deportivas.

POR: Diego Sotto/@Diego Sotto