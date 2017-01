Mira qué dijo Ben Affleck sobre su video viral “Sad Affleck”

El protagonista de Batman vs. Superman reaccionó sobre el clip que causó furor en las redes el año pasado

En medio del tour promocional de Batman vs. Superman en marzo del año pasado, Ben Affleck se convirtió involuntariamente en objeto de un hilarante meme titulado Sad Affleck. Todo surgió cuando el actor fue consultado acerca de la pobre recepción crítica del film de Zack Snyder, ante lo cual prefirió quedarse en silencio y dejar que su co-protagonista, Henry Cavill, respondiera la pregunta.

Un usuario de YouTube se inspiró y tuvo la idea de hacer zoom en la cara de un apesadumbrado Ben, mientras reproducía “Sound of Silence” de Simon & Garfunkel y el resto es historia. Los gifs alusivos no tardaron en volverse virales.

En una reciente entrevista con motivo del estreno de su cuarto largometraje como director, Live by Night, un periodista de BBC Radio 1 le preguntó a Ben acerca de qué aprendió de la experiencia de haber formado parte de un tanque como el de Snyder.

Affleck, mostrando sentido del humor al respecto, fue muy conciso: “Me enseño a no hacer entrevistas junto a Henry Cavill en las que no digo nada y donde se pueda superponer a Simon & Garfunkel en ellas; ésa es una cosa que aprendí“, bromeó el ganador del Oscar.