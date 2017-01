Video: Mhoni Vidente renuncia a ‘Sale el sol’, ¿pero por qué?

Además, la vidente le lanza una pedrada a Galilea Montijo y Andrea Legarreta

La siempre controversial Mhoni Vidente hizo oficial su renuncia al programa matutino “Sale el Sol” que se transmite en México por el canal Imagen TV.

“Tenía 90 días”, dijo en el programa radiofónico de Mariano Osorio. “Yo misma decidí salirme, nadie me sacó.”

Cuando se le preguntó por las razones de su repentina salida dijo: “Ya no me sentía tan a gusto. Siento que me precipité [entrar al programa], debí haberlo pensado más bien en todos los sentidos”.

El programa “Sale el Sol” que produce una productora independiente para la televisora es conducido por Luz María Zetina, Mauricio Barcelata, entre otros. Mhoni parece ser que se desilusionó del trato que recibía y se engrandeció diciendo que gracias a ella, los números de audiencia eran altos.

“No fue lo que yo creía, siento que está muy improvisado. Mhoni Vidente les dio una pauta al canal y a ellos para que los voltearan a ver. Dios los bendiga, les deseo suerte, que a mi Dios no me olvide, pero jamás volvería a trabajar con ellos [la casa productora]”.

Mhoni agregó que ha trabajado en todos los programas matutinos tanto en México como en Estados Unidos menos en “Hoy”, y aprovechó la oportunidad para lanzarle una pedrada a las principales conductoras.

“Nunca me han invitado y yo creo que ahí Galilea [Montijo] y Andrea [Legarreta] tienen ahí un complot muy fuerte para saber quien entra y quien no. Esa es la verdad y tampoco me quitan el sueño”.

