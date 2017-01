Conmovedor mensaje de Alicia Machado el día de la toma de posesión de Trump

La ex Miss Universe se ha sincerado en una carta abierta publicada en sus redes sociales

Antes de que le solicitaran alguna declaración con relación a cómo se siente ante la toma de posesión hoy del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ex Miss Universe, Alicia Machado, prefirió hacerlo por cuenta propia.

Aunque en ningún momento menciona el nombre del nuevo mandatario norteamericano, sí establece que se siente “realizada de haber podido participar de un momento histórico para este gran país”, en referencia a su activa participación en la campaña de la excandidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton.

“Sobre todo me siento en paz y con la satisfacción de haber dejado un granito de arena en la enorme travesía que aún nos falta a las mujeres para lograr la igualdad, el respeto a nuestros derechos y el fin de la violencia de género”, dice en el mensaje colgado en sus redes sociales.

Machado, quien llevó la corona de Miss Universe en 1996, cuando Trump era propietario de esa franquicia, fue víctima de los insultos de éste durante y después del reinado, mayormente porque consideraba que estaba en sobrepeso en el tiempo en el que ostentó el título de reina de belleza.

“Sé que en este momento están muchos atentos a lo que publique y por esta razón decidí escribir. Estén tranquilos mis detractores y los que me siguen difamando por encima de la ley, estoy en mi mejor momento, repleta de la felicidad que me genera la verdad. La historia no se borra. La experiencia política que tuve me han dado una visión de la vida y de mi propia vida muy distinta, para bien y de la de mis seres queridos”, afirmó en la publicación.

La venezolana aseguró esforzarse cada día por darle un ejemplo de valentía y amor propio a su hija, y también declaró no tener miedo al futuro.

“Se que en el futuro mi lucha le ahorrará un camino doloroso como mujer y sus derechos, seguimos adelante, encontré otras formas más tranquilas de seguir como artista y como comunicadora para mi propio bien. Mañana [en referencia a la investidura de Trump]”no pasa nada” no existe ni drama ni derrota, existe la satisfacción de haber hecho lo que mi corazón sentía que era lo correcto. Este es un país de libertades y seguirá siendo así”, escribió.

Machado insiste en su carta abierta en lo agradecida que estará siempre a los demócratas “por su respeto y cariño” y asegura que aprendió mucho en su breve andadura política.

“Aprendí mucho más que lo que compartí. La fama es muy fácil de encontrar pero el reconocimiento y respeto se logra con esfuerzo y convicción. No soy una mujer de política pero si una luchadora por mis ideales y los de miles de personas que confían y siempre podrán confiar en mi”, declaró.