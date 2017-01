Nancy Álvarez muestra, en traje de baño y sin maquillaje, cómo cuida su línea

Terminando de mover el esqueleto en mis clases de AquaFitness con @danny_pineiro 🏊🏻‍♀️🌊😍😜❤ Gracias por todos sus mensajes, que Dios los bendiga!

A photo posted by Dra. Nancy Alvarez (@dranancyalvarez51) on Jan 23, 2017 at 1:07pm PST