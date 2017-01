Video: Adriana Fonseca sufre racismo en casting de Hollywood

La actriz mexicana compartió una experiencia humillante que vivió en Estados Unidos

La actriz Adriana Fonseca compartió con sus seguidores en redes sociales una experiencia humillante que vivió en Hollywood cuando asistió a un casting.

“Les abro mi corazón, hoy vivi una de las experiencias mas fuertes en mi carrera”, dijo la estrella de telenovelas llorando.

“Tenía un casting para un comercial, con algunas lineas en inglés, las cuales preparé… El señor de la cámara me pidió que dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis lineas. En frente de mucha gente me dijo que tenia “thick accent” (acento marcado). Claro, como no, mi nombre en estilo gringo esta difícil, pero ni siquiera me escuchó decir las lineas”.

“Hablo ahora, aunque siempre prefiero ser reservada; porque esto seguramente le pasa a mucha gente en este país y no se vale humillar y ser racista con humanos. Yo soy más fuerte y con mas razón, luchando y preparándome más, soy guerrera; pero si necesitamos un mundo mejor”.

¡Mira el video completo aquí!