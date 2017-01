Confirmado: Daniela Luján será capitana en ‘Pequeños Gigantes USA’

"Me siento muy identificada porque yo comencé desde muy chiquita"

Ya es oficial, Daniela Luján será una de las capitanas de ‘Pequeños Gigantes USA’, el reality de niños que comienza el lunes 6 de febrero, a las 8/7 Pm, por la cadena Univision, y que será conducido por Giselle Blondet.

Como cuenta gotas la cadena va develando los nombres de los famosos que formarán parte del show. A la presentadora, se le sumó la noticia de que Bianca Marroquín, Luis Coronel y Prince Royce serán los jueces. También se comunicó que Rogelio Martínez y Paulina Goto serán capitanes, y ahora se suma la noticia de la incorporación de Daniela Luján.

En exclusiva entrevistamos a la actriz que nos cuenta cómo se siente en este nuevo rol, y confiesa que la intimida mostrarse como es ella sin esconderse detrás de un personaje.

Pregunta: ¿Cómo te sientes con este nuevo desafío en tu carrera?

Daniela Luján: Estoy muy contenta de que hayan pensando en mí para ser una de las capitanas de los equipos de ‘Pequeños Gigantes’. Creo que es una gran responsabilidad, y creo que es una nueva oportunidad para llegar a la gente, a la familia… Los niños son muy talentosos, todos van a quedar sorprendidos.

P: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de los niños?

DL: Su disciplina porque son niños pero aún así lo toman muy en serio, y el amor que le tienen al canto, al baile, a lo que quieren hacer, me sorprendió mucho que lo hacen con mucha pasión.

P: Tú comenzaste de muy pequeña, al ver a estos niños, ¿te dio nostalgia?

DL: Sí, por supuesto que sí. Me siento muy identificada porque yo comencé desde muy chiquita, hay una niña de 6 años que actúa, imita, y para mí es muy simpático verlos, saber lo que se siente, saber lo que es hacer una audición, pararse frente a las cámaras, creo que tienen historias muy bonitas para decir, quiero que sientan que pueden ser una gran inspiración para muchos.

P: Como capitana, ¿qué buscaste en tu equipo?

DL: Vi mucho amor, y eso para mí es muy importante porque las decisiones en mi carrera siempre han estado basadas en el amor por lo que hago, y ahí es donde empiezo, por eso estoy tan feliz con mi equipo porque tenemos esa parte que nos une y eso le da un toque diferente.

P: ¿Qué tiene que tener ese ganador o ganadora de ‘Pequeños Gigantes USA’?

DL: Creo que tiene que tener mucho carisma para poder llegar a los corazones de la gente que los va a ver, porque finalmente son los que toman las decisiones, tienen que tener talento y una conexión especial con la gente, una historia especial que contar y creo que mi equipo tienen todo eso.

P: ¿Cómo los vas a preparar para que sufran lo menos posible los ‘no’?

DL: Yo les digo que si en verdad quieren estar en esta carrera tienen que ser muy necios, esta carrera es donde más ‘no’ se tienen, nunca tenemos un proyecto seguro. A lo mejor dura tres meses o seis, siempre estamos en constante búsqueda, no tenemos un trabajo fijo por años, siempre tenemos que estar buscando y tenemos que ser necios ir a muchos castings… Pero eso no define ni tu talento, ni que tan bueno seas, y no define hasta dónde puedas llegar, creo que muchas veces un no te impulsa a buscar más oportunidades, prepararte más, a buscar otras puertas que a lo mejor no veías.

P: Siempre te hemos visto en tus personajes, ¿qué vamos a ver de ti en Daniela la capitana?

DL: Me van a conocer a mí como soy en todos los aspectos, tanto profesionalmente como personalmente, tanto en la manera como pienso, como me gusta trabajar y creo que es uno de los proyectos de televisión en donde más me van a conocer, nunca me había topado con algo así, esta vez voy a ser yo.

P: ¿Estás preparada para mostrar quién eres?

DL: No es fácil, si me causa un poco de estrés (risas)… Sí es un reto importante, me intimida el hecho de mostrarme así tal cual pero siempre hay cosas que aprender y retos importantes que te hacen crecer.

P: ¿Cuáles son las cosas positivas y las no tan buenas de comenzar desde tan pequeños?

DL: Creo que lo bueno de comenzar tan pequeños es la disciplina que se te forma, la parte no tan buena no la conozco, yo tuve mucha suerte en mi historia porque tuve una familia que fue mi ancla muy fuerte, ellos me centraron mucho en cuáles eran mis prioridades y creo que los niños deben estar muy conscientes y concentrados en su familia para no perder el piso.

Loading the player...