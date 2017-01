Jorge Bernal comparte recuerdo que vivió cuando llegó de Cuba en balsa a Miami

Lo que le pasó se convirtió en una ceremonia

Jorge Bernal, a quien todo los días lo vemos conduciendo ‘Suelta La Sopa’ por la cadena Telemundo, estuvo en le living de ‘Don Francisco Te Invita’ y allí compartió una tierna historia que vivió con su mamá cuando cruzó en balsa de Cuba a Miami.

“Llegamos a Cayo Hueso, después de muchas horas en el mar”, le explicó Jorge a Don Francisco, y aclaró que aunque no tiene muchos recuerdos de ese momento, sí algo en especial no se olvida, algo que terminó convirtiéndose en ceremonia.

Bernal contó que el bus en el que iban cuando tocaron tierra, paró en un sitió de comida rápida. y comió una hamburguesa que hasta el día de hoy no olvida. “Recuerdo mordiendo esta hamburguesa que me supo a gloria, y todos los años, mi mamá me llama, me manda un texto, y nos juntamos a comer esa hamburguesa”, explicó Bernal.

