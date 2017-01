Los jugadores del Dynamic FC dejaron de ser niños

El equipo fundado hace 8 años ya debutó en la categoría libre varonil con un subcampeonato

Hace ocho años un grupo de niños debutó en una liga de Cicero y se hizo llamar Dynamic FC.

Ocho años después, y convertidos en jóvenes adultos, esos jugadores debutaron en la división varonil libre en la liga Midway Soccer League y llegaron a la final el domingo pasado.

En una final cardiaca, Dynamic FC vino de atrás y empató 2-2 contra el equipo 357, conformado por puros adultos y así se fueron a los penales, donde se les escapó el triunfo.

¿La clave para convertir a unos niños en ganadores?

El entrenador José Moreno lo resume: “El buen trato que les damos, los tratamos bien porque es como si fuera una familia, y más que nada les exigimos que siempre estén en las prácticas”, dijo José.

El Dynamic surgió hace 8 años en Clyde Park, cuando Andrés, hijo de José Moreno, reunió a sus mejores amigos de escuela para formar el equipo.

En este club de mejores amigos no hay gritos y mucho menos insultos, y hacen la diferencia en cualquier liga.

“A mí no me gusta gritarles en el juego para no ponerlos nerviosos. De antemano ya preparamos el partido y ya sabemos cómo vamos a jugar”, explicó el entrenador.

Y antes de empezar solo les dice: “Que se apoyen, que disfruten y compitan”.

Dynamic FC fue campeón infantil en muchos torneos, ligas locales, regionales y nacionales y en sus filas juega Baltazar Durán, ganador del premio Sueño MLS 2015.

Y como proceso de expansión, ahora tienen equipos mixtos y también se aceptan más niños. Para informes puede llamar al 708-415-3726 a José Moreno.