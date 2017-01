“Otro millonario que viene a abusar”: los vecinos de Hawaii en guerra contra Mark Zuckerberg

El fundador de Facebook demandó a los dueños de parcelas en su enorme propiedad en Kauai, Hawaii

Cuando no está trabajando en San Francisco o en cualquier otra ciudad del mundo, al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, le gusta relajarse en su enorme propiedad en la paradisiaca isla de Kauai, en Hawái.

Hace unos meses los vecinos de Zuckerberg en esa isla denunciaron que el joven multimillonario estaba construyendo un muro de piedra de casi dos metros de alto en los alrededores de sus tierras, obstaculizando la vista al mar y la brisa.

Ahora la polémica viene de dentro de la finca, ya que Zuckerberg ha presentado múltiples demandas para hacerse con algunas parcelas dentro de la misma que no le pertenecen a él , sino a los descendientes de algunos habitantes originarios de la isla.

Algunos de esos propietarios no sabían hasta ahora que esas tierras les pertenecen.

El empresario asegura que su única intención es remunerar a los propietarios por los terrenos, pero algunos residentes locales lo acusan de utilizar su poder financiero para forzarles a vender.

“Engañoso”

“Incluso si él mismo me viniera a ofrecer US$100.000 por mi porción del terreno, no aceptaría”, le dijo a BBC Mundo una de las demandadas por Zuckerberg, cuya identidad pidió que no fuera revelada.

“Para nosotros, no se trata del dinero, se trata de mantener las tierras hawaianas en manos hawaianas “, continuó la mujer, quién recibió noticia de la demanda la semana pasada.

“¡No sabía que era heredera de ningún terreno!”, le confesó a BBC Mundo.

“Lo primero que me dijo el abogado cuando atendí, fue: ‘ ¿Qué se siente al recibir US$ 800 por una propiedad que no sabías que tenías?’ “, explicó la joven.

Según ella, recibieron un documento donde aparecía como demandante una compañía llamada ‘North Shore Kalo’.

“En ese momento pensábamos que le vendíamos las tierras a un granjero de taro (una verdura) porque ‘kalo’ significa taro en hawaiano… estábamos muy felices,” continúa.

“A la mañana siguiente leímos la prensa y supimos que se trataba de este millonario. Inmediatamente cancelamos la cita con sus abogados “.

“El nombre de la compañía que presentaba la demanda es realmente engañoso. Creo que lo hizo para que no supiéramos que detrás de la compra estaba este ícono de las finanzas”, aseguró la mujer.

Un vocero de Mark Zuckerberg rechazó hacer comentarios sobre estas acusaciones.

“Es el proceso estándar y prescrito”

En 2014, Mark Zuckerberg, el quinto hombre más rico del mundo según la revista Forbes, adquirió un terreno de cerca de 240 hectáreas en el noreste de la isla Kauai.

El fundador de Facebook hizo esta compra a los dueños mayoritarios del terreno. Sin embargo, según las leyes de sucesión hawaianas, existen pequeños porcentajes de esa tierra que pertenecen a descendientes de nativos hawaianos.

Fue a finales de 1849 cuando se aprobó una ley concediendo parcelas con sus respectivos títulos de propiedad a nativos de la isla.

La ley permite que la propiedad sea heredada a descendientes sin necesidad de títulos de propiedad actualizados o de que el propietario deje un documento de sucesión . Al pasar los años pueden llegar a haber un sinfín de propietarios parciales, por herencia, de cada parcela.

” La acción de títulos silenciosos , como se le conoce, es el proceso estándar y prescrito para identificar a todos los copropietarios y asegurar que cada uno sea remunerado acordemente por su porción de la propiedad”, dijo a los medios Keoni Schultz, el abogado de Zuckerberg.

Jackson Nash, residente local que vive frente al terreno de Zuckerberg, le dijo a BBC Mundo “en Kauai utilizar la medida de títulos silenciosos es muy normal.”

“Lo anormal es pensar en ir a luchar por las tierras de tus ancestros en una subasta contra uno de los hombres más ricos del mundo. No será exactamente una pelea justa “, opinó Nash. “Es solo otro millonario que viene a abusar”, dijo sobre Zuckerberg.

“¡Está mal!”

“Es una manera disimulada de robarse títulos de propiedad. Está mal”, le dijo a BBC Mundo Agnes Keaolani Martí-Kimi, líder del distrito Ko’olau, donde se encuentran las tierras en disputa.

“Para nosotros la tierra, junto con la cultura y tradición que vienen con ella, es extremadamente importante. Es nuestra manera de sobrevivir”, comentó.

“(Zuckerberg) está obligando a nuestra gente a tomar una decisión de qué hacer con esa tierra. Pero en realidad, para la mayoría la única opción será desprenderse del legado de sus ancestros. Aun así, lo vamos a pelear con toda nuestra fuerza “, añadió Martí-Kimi.

La líder estima “al menos 400, pudiendo pasar la cifra de 1000” herederos recibieron la demanda.

“Es un área compleja de litigación en Hawái”, le dice a BBC Mundo Sharla Manley, abogada y directora de litigio de la Corporación Legal de Hawái.

La abogada explicó que una vez la corte recibe la solicitud (de acción de títulos silenciosos), se debe identificar a todos los descendientes de los últimos dueños registrados.

“Son herencias de hace 3 o 4 generaciones, por eso es tan común ser dueño del 1% o menos de la parcela”, dice Manley.

“Si las partes no logran llegar a un acuerdo de venta entre sí, los jueces suelen a forzar un proceso de división.”

“Lo que tiende a pasar es que se lleva a cabo una subasta, es un proceso devastador. Las tierras suelen venderse a un valor mínimo”, agregó Manley.

“Queremos ser buenos miembros de la comunidad”

Por su lado, Mark Zuckerberg publicó un post en su página de Facebook explicando su posición y en el que comenta que “la mayoría de estas personas recibirá dinero por una propiedad que ni sabían que tenían” .

“Queremos ser buenos miembros de la comunidad”, añadió.

El empresario publicó fotos con su familia en la isla a finales de 2016 y a través de la sección de comentarios anunció que colaboraba con organizaciones locales como La Asociación de Padres y Profesores de Kilauea y el Centro de Agricultura de la Comunidad de Kilauea.

Aseguró que su intención es preservar la naturaleza del terreno.

“Nadie será expulsado de la tierra” , dijo en el post de la semana pasada.

Sin embargo, no es la expulsión lo que parece preocupar a los residentes hawaianos.

“Según entiendo, solo había un residente con vivienda en esas tierras y él ya accedió a vender” dijo la líder Matri-Kimi. ” El problema es la adquisición codiciosa y forzada. ¡Es medieval! ” añadió.

¿Es posible negarse a vender?

“Realmente, es casi imposible que surjan vencedores”, le dijo la abogada Manley a BBC Mundo.

“Para evitar que su propiedad llegue a una subasta, tendrían demostrar que tienen suficientes cuotas de parcela consolidadas para que se pueda delimitar un terreno que puedan mantener (alrededor de 1 hectárea). Pero en cada caso depende del criterio del juez”, explicó.

“Pero incluso si alguna familia tuviera la cantidad de tierra consolidada exigida, necesitarían contratar ingenieros expertos que testifiquen que es viable delimitar un terreno. Son costos muy pesados. He visto gastos desde US$50.000 hasta más de US$150.000 en el proceso para permanecer dueño de una tierra.” dijo Manley.

“Estamos hartos de los millonarios que piensan que pueden ser dueños de nuestra isla por tener dinero. Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas”, aseguró por su parte la joven demandada por Zuckerberg.

“Otro factor agravante, es el bloqueo del ala loa’a”, dijo la líder Martí-Kimi. ” Es una vía o camino de tradición hawaiana que circula la isla de Kauai. La utilizaban nuestros ancestros y tenemos intenciones de restaurarla.”

“Existe la ‘Ordenanza de Vía’, una ley creada para garantizar que el público tenga siempre acceso a las zonas de pesca y de caza de la isla. La propiedad de Zuckerberg bloquea esta vía,” aseguró Martí-Kimi.

La abogada Manley confirmó que esta ley se puede utilizar para devolver el derecho a acceder caminos ancestrales. “Si pueden probar que la vía se utilizaba antes de 1892, entonces es de acceso público y no puede ser bloqueada por ninguna propiedad privada” aseguró.

Tras la polémica, Zuckerberg envió un comunicado anunciando que “debido a las reacciones de la comunidad, estamos reconsiderando la acción de títulos silenciosos”.

El magnate aseguró que busca proteger las tradiciones y culturas hawaianas e insistió que quiere ser un buen miembro de la comunidad.

Por Mariana Cardozo, Especial para BBC Mundo