¿Por qué conectarte al Wi-Fi a veces cuesta tanto trabajo?

¿La computadora o el smartphone tardan un siglo en conectarse a la red? No te pasa sólo a ti

Un grupo de investigadores de la universidad china de Tsinghua, junto con Tencent (la compañía que creó al mensajero WeChat) analizaron 5 millones de conexiones a Wi-Fi en Android y en iOS en cuatro ciudades chinas, y encontraron con que casi la mitad de los usuarios experimenta algún tipo de demora al momento de acceder a una red Wi-Fi (privada, pública o compartida), algo que a esta altura debería ser instantáneo. Y que a veces lo es, pero en otras ocasiones… demora sin razón aparente.

Según el estudio, parte de los problemas de conexión están del lado del usuario (el 8% ingresó mal una contraseña, y otro 8% que intentó conectarse a la red equivocada). Pero el resto tiene que ver con la red en sí: un 15% de las conexiones fallan porque pasa demasiado tiempo entre el pedido de conexión y una respuesta del router (time out) y otro 9% porque el router no le asigna un número IP, algo que sucede, sobre todo, en las redes públicas, según reporta The Guardian.

Pero además los investigadores encontraron que el tiempo que un dispositivo invierte buscando una red disponible puede ser de más de 10 segundos, cuando en teoría esa parte del trámite de conexión debería ser más breve. La razón, según el estudio: el dispositivo que se quiere conectar no recibe los datos de autorización que le envía el router, sea por poca potencia, interferencia de otras fuentes de radio, etcétera; esto obliga a reiniciar todo el proceso, lo que suma una demora en la conexión.

Para lugares donde hay múltiples redes disponibles, los investigadores proponen crear un protocolo que permita al dispositivo definir cuáles son rápidas o lentas para la conexión (más allá de la fuerza de la señal o del ancho de banda que eventualmente proveerán) para luego mostrarle esa información al usuario. En muchos casos, no obstante, será más sencillo simplemente tener un poco de paciencia.