Autos 2017 con Mejor Valor de Reventa; Toyota y Porsche No. 1

Los Premios Autos 2017 con Mejor Valor de Reventa creada por los expertos de Kelley Blue Book (KBB.com), reconoció a Toyota y Porsche como las mejores marcas.

Esos son los resultados del análisis sobre valor residual que tendrán los autos tras cinco años de propiedad.

Toyota recuperó el No. 1 entre las marcas consideradas no de lujo – lo había ganado en 2014 -, mientras que Porsche lo logró entre las marcas de lujo por primera vez, con tres de sus modelos en el No. 1 en sus respectivas categorías.

Las dos marcas, tienen también los mejores programas de venta de Autos Usados Certificados en toda la industria.

Otros fabricantes que se destacaron en las 22 categorías analizadas fueron General Motors con nueve modelos de sus marcas Chevrolet y GMC; Honda con cuatro y Subaru, que el año pasado fue la marca No. 1 en general, también con cuatro categorías.

Lexus, que el año pasado fue No. 1 entre las marcas de lujo, recibió cuatro premios de 1er. lugar en cuatro categories, y es la única otra marca de lujo reconocida, además de Porsche.

En su 15ta. edición, los Premios Autos 2017 con Mejor Valor de Reventa de Kelley Blue Book, basan sus resultados en las proyecciones del Kelley Blue Book® Official Residual Value Guide, cuyos resultados analizan millones de transacciones de compra-venta en Estados Unidos.

Los modelos reconocidos reciben mejor puntuación en base a su precio inicial de venta (Manufacturer’s Suggested Retail Price, MSRP) y el precio de venta tras cinco años de uso.

Los modelos de bajo volumen de producción con precio inicial de más de $60,000 no están incluidos en la lista, con excepción de los eléctricos, los deportivos y los de alto desempeño.

Autos 2017 con Mejor Valor de Reventa

Crossovers & SUVs

2017 Porsche Cayenne

2017 Porsche Macan

Sedans & Coupes

2017 Porsche 911

2017 Porsche Panamera

2017 Porsche 718 Boxster

2017 Porsche 718 Cayman

Crossovers & SUVs

2017 Toyota 4Runner

2017 Toyota Highlander

2017 Toyota Land Cruiser

2017 Toyota RAV4

2017 Toyota Sequoia

Sedans & Coupes

2017 Toyota 86

2017 Toyota Avalon

2017 Toyota Camry

2017 Toyota Corolla

2017 Toyota Yaris iA

Híbridos & Plug-In Hybrids

2017 Toyota Avalon Hybrid

2017 Toyota Camry Hybrid

2017 Toyota Highlander Hybrid

2017 Toyota Prius

2017 Toyota Prius c

2017 Toyota Prius Prime

2017 Toyota Prius v

2017 Toyota RAV4 Hybrid

Minivan

2017 Toyota Sienna

Pickup Trucks

2017 Toyota Tacoma Double Cab

2017 Toyota Tundra Double Cab

Hatchbacks

2017 Toyota Corolla iM

2017 Toyota Yaris