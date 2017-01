Maradona sobre Messi: “Le agradezco a Dios que sea argentino”

'El Pelusa' dijo que no tolera que no se valore a 'La Pulga' como se merece, solo por no haber ganado un Mundial

¡Mantente al día con las noticias de interés de los Hispanos! Sigue a La Raza en Facebook

¡Lee y Comparte!