Milla Jovovich: “En Resident Evil no verán al William Levy que están esperando”

La actriz comparte pantalla con el cubano en la entrega final de la franquicia de terror y acción

En 2002 el director Paul W.S. Anderson decidió hacer una película a partir de un videojuego japonés con la actriz Milla Jovovich como protagonista. Quince años después Anderson y Jovovich están casados, tienen dos hijos, y han hecho seis películas de “Resident Evil”. La última se estrena este viernes 27 de enero, con William Levy en el elenco, y pondrá fin definitivamente a la saga.

Hablamos por teléfono con la actriz, que se encontraba en Los Ángeles, pocos días antes del estreno de “Resident Evil: The Final Chapter”.

Pregunta: Seis películas de “Resident Evil” interpretando a Alice, ¿cómo te sientes cerrando este capítulo en tu carrera?

Milla Jovovich: Es difícil pensar que no voy a volver nunca a interpretar a Alice. Ha sido una parte tan enorme de mi vida. Estar en esta franquicia es tan inspirador, porque realmente me siento como un superhéroe. Me encanta hacer las escenas de acción. Ser capaz de hacer esas locuras, tan diferentes a tu vida diaria, me hace sentir fuerte. Y es increíble ver que ha inspirado a tantas mujeres jóvenes a perseguir sus sueños y ser fuertes también. Estoy muy orgullosa de eso.

P: No hay muchos ejemplos de personajes de acción femeninos como éste…

M.J.: No hay suficientes. Es increíble para mí y para todas las niñas a las que afecta. Yo me acuerdo de pequeña cuando vi a Sigourney Weaver en “Alien” por primera vez. ¡Me impresionó! Porque no había visto a una mujer hacer ese tipo de cosas antes, o lucir de esa forma. La creí y realmente cambió mi vida porque pensé: “Wow, las mujeres pueden hacer esto”. Aunque era una película, me sentí empoderada viéndola. Creo que es lo mismo con Residente Evil: ves a mujeres pateando traseros, tomando el control… y eso te inspira. Vivimos en una generación en la que las mujeres están cada vez más cerca de ser iguales, de hacer sus sueños realidad y tener el control.

P: Han sido 14 años, ¿hubieras imaginado que la franquicia iba a ser tan larga y exitosa?

M.J.: No, jaja. Cuando hice la primera “Resident Evil” yo era una fan del juego y pensé: “Ésta es una oportunidad única porque no he visto a muchas mujeres interpretar personajes fuertes, y no hemos visto zoombies en casi 20 años… Es un proyecto emocionante”. Pero era una producción muy pequeña, europea y asiática, fuera del sistema de Hollywood. Y creo que ésa fue la razón por la que pudimos hacerla, pero fue gracias a los fans que se creó la franquicia de “Resident Evil”. Sin ellos no hubiéramos hecho ninguna más.

P: Es un papel muy físico, pero lo has hecho tantas veces… ¿Tuviste que entrenar mucho?

M.J.: Es más fácil la parte de las artes marciales y las armas, porque ya tengo las nociones básicas. La coreografía de las luchas me divierte mucho, es como un baile. Pero para ser honestos, esta vez fue muy difícil ponerme en forma porque había tenido un bebé cuatro meses antes de empezar el rodaje. Tratar de perder ese peso tan rápido después de dar a luz fue una de los retos más difíciles que he tenido.

P: En este film tienen al actor cubano William Levy…

M.J.: ¡Sí! William es maravilloso. Tiene una energía fantástica. Es un tipo muy dulce que tiene los pies en la tierra. Encajó perfectamente en la familia de “Resident Evil”. Y lo que también amo de William es que es muy buen actor. Tiene ese halo de chico romántico y sexy, pero aquí es muy diferente, realmente cambió. La gente va a pasarlo muy bien viéndole, porque definitivamente no es el William Levy que todos están esperando.

P: ¿Crees que Levy debería hacer más películas de acción?

M.J.: Creo que él es perfecto para películas de acción. Verán que su personaje es muy duro y agresivo, nada que ver con lo que es él, porque es el tipo más dulce, jajaja. Pero fue increíble ver su transformación.