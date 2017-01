¿Por qué William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se han casado?

El cubano explicó sus razones en un Facebook Live para People en español

Tras más de una década de relación, dos retoños en común y una crisis ya superada a sus espaldas, el guapo actor William Levy y su pareja, la estrella de telenovelas Elizabeth Gutiérrez, siguen sin pensar en pasar por el altar a pesar de los rumores que circulan al respecto desde que ambos volvieran a hacer gala de su felicidad durante la promoción de la nueva entrega de ‘Resident Evil’, el trabajo de más importancia hasta la fecha de Levy en la industria anglosajona.

“Ya veremos nosotros. Nunca nos ha interesado eso. No somos del tipo de personas que se ponen felices por una boda, no es algo que nos llame la atención. Si el día de mañana lo hacemos, pues lo hacemos. Pero creo que la familia que tenemos es más importante que cualquiera de esas cosas”, aseguró el guapo cubano en un Facebook Live con People en español.

Definitely a proud moment!! @willevy #amo #proudofyou #numberonefan #keepshinning #startedfromthebottom #residentevilthefinalchapter Una foto publicada por Ely (@gutierrezelizabeth_) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 3:32 PST

Lo cierto es que, sin necesidad de oficializar su amor, los dos artistas disfrutan a día de hoy de una maravillosa estabilidad sentimental y familiar de la que presumen habitualmente en sus redes sociales, donde no faltan imágenes y vídeos de sus dos retoños -Christopher Alexander y Kailey Alexandra- apuntando ya maneras, especialmente en el caso de esta última, de haber heredado el talento de sus progenitores.

“A Kailey le encanta cantar y trabajar en esto. Le encanta la música y la actuación, y dice que quiere dedicarse a eso. Ya veremos porque es una loca, y uno no sabe qué esperar de ella. Tofy dice que quiere ser pelotero, jugar beisbol. Sin embargo, es el único que hasta ahora ha salido conmigo en una película. A Kailey ya la he invitado, pero me dijo que no. No lo entiendo”, bromeó el actor.