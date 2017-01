Te decimos por qué debes incribirte al Obamacare a pesar de los cambios

A pesar de todas las propuesta de reemplazos, nada sucederá de inmediato

Los republicanos del Congreso se están moviendo rápidamente para desarmar partes de la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (ACA), pero hay algo que es definitivo: los consumidores podrán mantener su cobertura –al menos durante este año.

Apenas ayer, el primer plan de reemplazo presentado desde la inauguración del Presidente Trump, la Ley de Libertad de Pacientes [Patient Freedom Act], fue revelado por los republicanos Susan Collins de Maine y Bill Casidy de Louisiana en el Senado.

Los esfuerzos para deshacer la ACA, también conocida como “Obamacare”, han creado mucha incertidumbre entre los consumidores que se han inscrito o están pensando en inscribirse antes de la fecha límite del 31 de enero.

Por ahora, al menos, los expertos en políticas públicas no creen que los consumidores necesiten preocuparse por cambios mayores que vayan a entrar en efecto si tienen seguro médico de ACA este año. Sin embargo, después de este año, nadie sabe qué sucederá.

“Para 2017, las personas inscritas a un plan de la ACA deberían tener la confianza de que tendrán cobertura,” dice Elizabeth Hagan, una analista principal de políticas en Families USA, una organización neutral de defensa por la salud de los consumidores.

Así que con la fecha límite a solo una semana de distancia, ella aconseja a las personas que “se inscriban y obtengan esos beneficios mientras aún estén disponibles”.

Elizabeth Hagan dice que aún con los grandes cambios que se esperan, la mayoría de los planes de reemplazo que se han propuesto hasta ahora tienen un periodo de transición. La Ley de Libertad de Pacientes, por ejemplo, le da a los estados dos años para poner en marcha sus propuestas.

El equipo de políticas y acción de Consumer Reports estará revisando la propuesta de ley Collins-Casidy, y otras que probablemente se vayan presentando, para ver si les ofrecen a los consumidores los cuidados que necesitan y merecen.

Ya hay más de 8.8 millones de personas inscritas a la cobertura de 2017 a través de HealthCare.gov, y en las primeras dos semanas de enero, las inscripciones fueron 100,000 veces mayores que en el mismo periodo el año pasado. Aún así, la preocupación sobre el futuro de Obamacare ha dejado a muchos otros inciertos sobre qué hacer a corto plazo.

Más de 40,000 personas han contactado al centro de atención de HealthCare.gov para preguntar si aún deberían inscribirse para tener cobertura.

En una sesión informativa sobre inscripciones a la ACA la semana pasada, Sylvia Burwell, la secretaria saliente de Servicios Humanos y de Salud [Health and Human Services] en la administración de Obama, dijo que las personas deberían inscribirse sin lugar a dudas. Burwell misma dijo que ella inscribirá a su familia en un plan de la ACA antes de que termine el mes.

Lo que la última propuesta de reemplazo significa

Los seguros médicos asequibles y de calidad son una de las principales preocupaciones de los estadounidenses. Una encuesta de Consumer Reports Voices publicada la semana pasada descubrió que el 55% de los consumidores dicen que no están seguros sobre si ellos o sus seres queridos podrán pagar un seguro que les permita tener buenos servicios de salud.

Es comprensible que las personas sientan incertidumbre. El Presidente Trump ha dejado en claro que quiere tener un plan de reemplazo en movimiento lo antes posible, pero los detalles han sido escasos.

Trump dijo que se anunciaría un plan tan pronto como su nominado para liderar los Servicios Humanos y de Salud, Tom Price, sea aprobado por el Congreso. Price tendrá un segundo día de audiencia con el Comité de Finanzas del Senado el martes antes de que se haga una votación sobre su cargo, probablemente más adelante en esta semana.

El viernes pasado, Trump emitió una orden ejecutiva contra Obamacare, pero los efectos exactos que tendrá no son claros. La orden es amplia, dándole a las agencias federales afectadas por la ACA la autoridad de “renunciar a, aplazar, otorgar exenciones o diferir la implementación de cualquier parte de la ley” que imponga una carga a los individuos, familias, proveedores de seguros de salud, farmacéuticas, hospitales y fabricantes de dispositivos médicos.

Hablando con reporteros después de anunciar los detalles de la Ley de Libertad de Pacientes el lunes, la Senadora Collins dijo que la orden ejecutiva era “muy confusa” y dijo que “hay algunas mejoras que se pueden hacer a través del proceso de órdenes ejecutivas y a través del proceso de regulación, pero esto bajo ninguna circunstancia reduce la necesidad de una legislación global y amplia”.

Y en cuanto a la Ley de Libertad de Pacientes, esta propone dar a los estados de la Unión 3 opciones: mantener la estructura de la ACA que tienen; usar los fondos federales que los estados obtienen bajo Obamacare para darles a los consumidores dinero para comprar seguros y pagar su propia atención médica; o rechazar los fondos estatales y diseñar y regular su propio mercado de seguros médicos. La legislación también llama a una inscripción automática en un plan de salud simple y de alto deducible que provee cobertura catastrófica y de medicamentos que requieren de receta médica (puedes elegir no tomarlo) pero elimina el requisito de que la mayoría de los estadounidenses tengan seguro médico o se enfrenten a una sanción fiscal.

“No creo que tengamos idea aún sobre si esto se convertirá en el vehículo que reemplace a la ACA si lo derogan. Pero manifiesta un enfoque muy diferente en el que podríamos tener 50 sistemas de cuidados de salud diferentes en el país,” dice Ron Pollack, director ejecutivo en Families USA. “Lo que sí sabemos es que esto probablemente resultará en que los consumidores tengan que pagar considerablemente más de su bolsillo de lo que pagan hoy en día”.

Lo que deberías saber si piensas inscribirte

Por ahora, si necesitas un seguro médico a través de los intercambios [exchanges] de la ACA en 2017, esto es lo que debes saber.

Hay varias oportunidades de inscripción a través de la ACA. Si quieres inscribirte a un plan nuevo o cambiar el que ya tienes, debes hacerlo antes del 31 de enero. Puedes inscribirte a los planes de salud de la ACA a través del sitio web, healthcare.gov, o a través del sitio web del mercado de salud de tu estado.

La cobertura entrará en efecto el 1º de marzo. Hay periodos especiales de inscripción para individuos bajo ciertas circunstancias, como aquellos que se van a mudar, se casan, tienen un bebé o adoptan a uno, o pierden su cobertura basada en su empleador. Si calificas para CHIP, el Programa de Seguros de Salud para Niños o para Medicaid, puedes inscribirte en cualquier momento del año.

Tu póliza no puede ser cancelada. Si te inscribes, no hay riesgo de que cancelen tu póliza durante el 2017, dice Tom Baker, un profesor en leyes y ciencias de la salud en la Escuela de Leyes de University of Pennsylvania. “Estos contratos de seguros médicos son gobernados por la ley estatal,” dice Baker. “El contrato es por un año y la compañía aseguradora no va a poder aumentar el precio o hacer otras cosas durante el año.”



Podrías calificar para obtener asistencia financiera. Aún con la ACA, los seguros médicos son caros. Las primas han aumentado drásticamente en el último año y muchas personas están en planes de salud de deducibles altos, los que requieren que pagues una importante cantidad de tu propio dinero antes de que la cobertura del seguro entre en efecto.

Las primas promedio para los planes Plata [Silver] (el plan más común al que la gente se inscribe) han aumentado 17% este año en comparación con 2016. Pero alrededor del 85% de las personas en planes de la ACA califican para obtener créditos sobre sus impuestos que se pueden pagar directamente a tu aseguradora para cubrir primas. Las personas con planes Silver podrían también obtener subsidios para compartir costos y cubrir los costos que salen de su bolsillo.

— Donna Rosato