¡Pharrell Williams se convirtió en padre de trillizos!

El artista y su mujer Helen Lasichanh recibieron a principios de este mes a tres bebés que los convirtieron en una familia numerosa

El rapero y productor musical Pharrell Williams ha empezado el nuevo año experimentando toda una revolución en su ámbito doméstico, ya que recientemente el artista y su mujer Helen Lasichanh se convirtieron en padres de trillizos y, junto a su hijo mayor Rocket (8), todos forman ya una familia numerosa, “sana y feliz“, como asegura el representante del artista.

El mismo portavoz ha sido el encargado de revelar la noticia en conversación con la revista Vanity Fair, aunque se ha negado a ofrecer más detalles sobre los tres recién nacidos y nada se sabe por el momento del sexo o el peso con el que nacieron los bebés.

La última aparición pública de Helen tuvo lugar durante un acto publicitario de la casa de moda Chanel en Los Ángeles, aunque en ese momento, a pesar del tamaño de su vientre, nada parecía indicar que esperaba tres bebés.

Tan pronto como sus recién nacidos estén listos para ello, a buen seguro Pharrell y Helen comenzaran a inculcarles su pasión por el mar y el estilo de vida costero que siempre ha caracterizado al intérprete, como él mismo confesaba al rememorar sus años de la infancia en las playas de Miami.

“De todos los elementos de la naturaleza, con el que más me identifico es sin duda con el agua. Me crié en los alrededores de Virginia Beach, vivo en Miami y me encantan los barcos y todo lo que tenga que ver con la vida marina. Estar en medio del océano es la mejor sensación del mundo y me hace sentir como si viviera allí. Muchas de las ideas que recibo en mi cabeza ocurren cuando me estoy duchando y el mar siempre ha inspirado mi trabajo. Por eso tenemos que disfrutar del mar y también protegerlo“, escribía Pharrell en una carta abierta para defender la preservación de los ecosistemas marinos.