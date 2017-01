Premios Oscar 2017: Hora y canal de transmisión

La celebración de lo mejor de la industria cinematográfica

La temporada de premios llega a su fin con los Premios Óscar 2017. El máximo galardón celebra lo mejor de la industria cinematográfica.

Las estrellas más sobresalientes de Hollywood se darán cita en el Dolby Theatre para la celebración. Algunas de las luminarias nominadas y que asistirán son: Emma Stone, Ryan Gosling, Casey Affleck, Meryl Streep, Viola Davis, Denzel Washington, Isabelle Huppert, Natalie Portman, Nicole Kidman, y muchos más.

PRESENTADOR

Jimmy Kimmel será el encargado de ser el maestro de ceremonias agregando su toque de humor a la celebración. Es la primera vez que el conductor presentará los Oscars, aunque en años anteriores ha conducido galas como los Premios EMMY y los American Music Awards.

PELICULAS NOMINADAS

Los siguientes títulos son los nominados en la categoría de Mejor Película: “Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell Or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Lion”, “Manchester By The Sea”, y “Moonlight”.

FECHA Y HORA DE TRANSMISIÓN

Fecha: domingo, 26 de febrero

Hora: 7 pm Este, 6 pm Centro, 4 pm Pacífico

Canal: ABC