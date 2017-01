Video: Maribel Guardia reveló lo bueno y lo malo de su relación con Joan Sebastian

Mira todo lo que contó la costarricense sobre el que fue uno de los grandes amores de su vida

En exclusiva para el Diario Basta, Maribel Guardia habló de algunos importantes temas de su vida: la muerte de su mamá, el insomnio que tan sólo le permite dormir entre 4 y 5 horas diarias y dijo que internó a su hijo Julián para curar su incipiente gusto por el trago y evitar que cayera en adicción. Además platicó de cómo se enamoró de Joan Sebastian, el carácter tan fuerte que tenía y la decisión del cantante de no tomar una nueva medicina para controlar el cáncer que padeció 14 años por temor a quedar estéril.

»» ¿Cómo haces para verte muy bien?

Me conservo así, yo creo que por la virgen María, porque hay días que no duermo, insomnio que me provocó ver el cadáver de mi madre (a los nueve años) por todas partes de la casa.

»» ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más?

Mi vientre, porque después de ser madre quedó todo en su lugar, tengo una muy bonita genética.

»» ¿Qué es lo que no te gusta de ti?

Mis pompas, pero quizás me hubiera gustado que estén más fuertes.

»» ¿Internaste a tu hijo por problemas de alcoholismo?

Hasta ahorita creo que hice lo correcto, pero jamás lo vi caerse, nunca me lo trajeron en brazos y yo decidí internarlo y él me apoyó porque para mí no era normal que bebiera tres veces a la semana alcohol. Después me lastimó mucho que una revista le hiciera un paparazzi en la clínica donde estaba, también me preocupé porque Julián estaba en una depresión muy fuerte y esa publicación era un golpe tremendo que pudo afectarlo en su estado mental porque los adolescentes que viven depresiones, piensan en el suicidio. Gracias a Dios, esta situación hizo más fuerte a mi hijo.

»» ¿La muerte de su padre fue un factor para el alcoholismo de Julián?

Desde los cinco años Julián se enteró y enfrentó el cáncer de su papá. Me pasó que muchas veces me encontré a mi hijo llorando a los cinco años en el balcón por la salud de su papá y desde esa edad comenzó a sufrir. Cuando Joan fallece, todo se le junta a mi hijo y terminó siendo un volcán.

»» ¿Alguna vez viste en peligro a tu hijo con algún vicio?

Fíjate que no, tiene carácter fuerte como el papá, pero es dúctil. Él tiene un respeto a la casa y sé que algún día se va a ir y cuando eso suceda, me sentiré graduada como madre.

»» ¿Cómo te enamoraste de Joan?

En cuanto lo vi, me encantó, fue amor a primera vista… Lo conocí porque un empresario me dijo que tenía que tener un éxito en mis palenques y que él me presentaría a un compositor que era su amigo, cuando me lo presentaron, yo tenía pareja y cuando tengo pareja, soy la mujer más fiel, pero luego cuando terminé con aquella persona, lo vi y me enamoré porque era un hombre muy varonil y muy atractivo… A mí me encantan los hombres que se vean hombres, no bonitos y Joan tenía esa cosa de ser muy masculino y a la vez era un hombre muy sensible.

»» Físicamente, ¿qué fue lo que más te atrajo?

Sus ojos verdes… Era un seductor nato y yo era de globos y rosas, él me mandaba cientos de globos, me llenaba la casa de rosas, me dejaba cartas y me componía canciones. La primera vez que salimos no quise volver a verlo porque me había gustado mucho, pero fue un hombre perseverante que todos los días estaba en una camioneta negra afuera de mi casa.

»» ¿Quién decide procrear un hijo?

Él me dijo: “muero por tener un hijo” y después que tuvimos a Julián quería otro y siempre quiso tener más. De hecho cuando Julián tenía cinco años y le descubren a Joan el cáncer, salió un tratamiento que combatía ese mal, pero el único efecto secundario que tenía era que ya no podría procrear y por esa situación no quiso tomar nada. Le dije que si ese era el problema, congelara su semen y cuando encontrara una nueva novia, la fecundara para la búsqueda de su nuevo hijo y él me dijo que no, que quería ser padre de manera natural y tuvo tres hijos más con sus diferentes parejas.

»» ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?

Como cinco años… Joan era el hombre más perfeccionista que te puedas imaginar. Diseñaba sus botas, planchaba su ropa, se bañaba tres veces al día, siempre estaba perfumado, le encantaba ir de compras y era muy pulcro. Pocos saben que cocinaba, a mí me maquillaba y lo hacía bien.

»» ¿Cómo era su carácter?

Tenía un genio de la fregada, se enojaba por todo porque como era perfeccionista, sufría mucho y eso le causaba desasosiego. Cuando estaba enamorado, era un pan de Dios, y cuando nos fuimos a vivir juntos, todo empezó a cambiar porque se convirtió en un hombre muy celoso.

»» ¿Cómo manifestaba sus celos?

Si pasaban una película mía en la televisión, me dejaba de hablar tres días, no me prohibía, pero me alejé un tiempo de los escenarios y creo que él quería que yo me retirara. Pensó en comprarme una casa en Carolina para que yo me fuera. Ahora entiendo el motivo: me dejaba para que él hiciera sus cositas. Era mujeriego.

»» ¿Te trató mal en algún momento?

Me lastimó mucho con lo que hizo, quiero recordar las cosas lindas que tenía. Cuando empezamos a vivir juntos, ya no era tan padre, se volvió muy celoso.

»» ¿Qué sucede con la herencia de Joan… cómo quedó tu hijo?

Joan murió intestado y algunas propiedades las dejó a nombre de sus hijos y a mi hijo le dejó una casa. Yo con los hijos de Joan nunca tuve problemas. Antes de morir me pidió que fuera madrina de una de sus hijas y acepté… A las hijas de Joan las adoro y con ellas tengo muy buena relación.

POR: Chucho Gallegos

PARTE 1:

PARTE 2: