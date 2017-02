Si te cuesta despertar, es un signo de que eres más inteligente y feliz

Entender el tiempo de descanso que necesita el cuerpo es un signo de inteligencia

Desde que te despiertan al amanecer para ir a la escuela, el mensaje es claro: para aprender y ser productivo hay que levantarse temprano. Pero nuevos estudios apuntan a que tardar en salir en la cama puede significar que eres más feliz, inteligente y creativo.

Salido de investigadores en Londres, Why night owls are more intelligent, quita la culpa a los que se acuestan tarde y postergan el comienzo del día. Para sus autores Satoshi Kanazawa y Kaja Perina, estar en control de cuándo queremos descansar es un signo de inteligencia. No pararse apenas suena la alarma y en cambio hacerle caso a lo que el cuerpo necesita implica que tenemos más chances de perseguir ambiciones y resolver problemas.

Siguiendo esta línea de pensamiento, un estudio de la University of Southampton estudió la situación de 1229 y probó que aquellos que se iban a dormir después de las 11:00 hs y se despertaban pasando las 8:00 ganaban más dinero y disfrutaban de un mejor estilo de vida.

El consejo final: irse a dormir un poco más temprano para poder pulsar el botón de “posponer” sin culpa. Escuchar al cuerpo y tener tiempo para completar más proyectos en el día.