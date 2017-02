Freddie Roach se echa la culpa de la derrota de Cotto ante ‘Canelo’

El entrandor lo está preparando para lograr una revancha ante el mexicano

Han transcurrido 14 meses desde que Miguel Cotto sufrió una controvertida derrota a manos del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. Es una espina que permanece enterrada en el costado de Freddie Roach, entrenador del púgil puertorriqueño.

Y la única manera de removerla sería con una revancha, según la opinión Roach.

Sin embargo, Cotto (40-5, 33 KO) primero necesita una convincente victoria sobre el estadounidense James Kirkland (32-2, 28 KO) el próximo 25 de febrero en Frisco, Texas, para lograr posicionarse para un posible pleito adicional ante el campeón mexicano.

Con ese pleito ante Kirkland pendiente, Primera Hora conversó con Roach esta semana para conocer sobre las rutinas que lleva a cabo Cotto estos días en Los Ángeles, California, para preparar al púgil boricua para su primer combate desde su revés ante Álvarez en noviembre de 2015.

Roach afirmó que tiene la ambición de poder llevar a Cotto a medir fuerzas nuevamente con el pelirrojo de Guadalajara, México.

¿Cómo ve a Miguel a menos de un mes de pelear contra Kirkland?

“Nos ha ido muy bien. Comenzamos las sesiones de guanteo hace tres semanas con cuatro asaltos y ya vamos por ocho, con dos compañeros distintos. Tenemos a dos zurdos muy buenos. Uno es de 165 libras y el otro de 154 libras. El más grande pelea muy similar a Kirkland y el más pequeño nos ayuda en la velocidad. Entiendo que la velocidad será lo que gane la pelea”.

¿Qué viste de Miguel después del extenso periodo de inactividad?

“Al principio estuve un poco preocupado, pero una vez entró al gimnasio regresamos a la normalidad. Trato de llegar a las 5:00 de la mañana y Miguel llega a las 4:50. Su ética de trabajo es excelente, los guanteos van muy bien y estoy complacido con el lugar donde se encuentra en estos momentos. El tiempo fuera le hizo bien. Pudo disfrutar de su familia y hemos tenido suficiente tiempo para prepararnos. Kirkland es peligroso, pero tenemos planificado usar los ángulos”.

Cotto ya tiene 36 años. ¿Está haciendo algo diferente para conservar su físico?

“Miguel solía correr seis veces en la semana unas distancias largas. Le quitamos eso porque ya no lo necesita. De nada sirve tener las piernas muertas. No es algo bueno. Lo cortamos a dos veces en la semana y vamos a la piscina en los días alternos con la resistencia. También hace trabajo cardiovascular y trabajo en el gimnasio. Hemos remplazados algunas cosas con ejercicios de mejor calidad que no es tan exigente en el cuerpo. Estoy seguro que entrará al ring más fuerte”.

Gavin MacMillan, (adiestrador físico de Cotto) explicó la semana pasada (a Primera Hora) que en este campamento de entrenamiento se ha concentrado en la fortaleza de Cotto precisamente porque Kirkland es un boxeador corpulento.

“Sí. James es grande y para el momento de la pelea será más grande. Para la pelea contra Álvarez, Miguel fue el mejor boxeador de los dos esa noche. En aquel momento entendí que era la estrategia correcta y debido a que no utilizamos tanto los golpes de poder tal vez eso nos costó la pelea. Los jueces se dejaron impresionar por los golpes de poder por encima de la habilidad boxística y la defensa de Miguel. Fue un error de mi parte y quiero traer nuevamente los golpes de poder. Me gusta que utilice el boxeo, pero también tenemos que aprovechar los momentos cuando el oponente está cansado y dar paseo a que Miguel acuda más a su fortaleza”.

¿Está complacido con la realidad de que Kirkland es el rival?

“La primera opción fue Juan Manuel Márquez. Entendía que era una pelea buena para nosotros y para que el mundo la viera, particularmente por la manera como Márquez le ganó a Manny Pacquiao. Estuve un poco decepcionado de que no ocurrió. Kirkland fue lo mejor que Roc Nation nos pudo conseguir, pero no nos podemos descuidar. Un golpe puede cambiar las cosas y Kirkland viene de una derrota por nocaut. Tenemos que hacer una buena pelea porque James tiene la fortaleza para terminarla por nocaut”.

¿Alguna predicción?

“Tenemos que acatar el cuerpo de Kirkland utilizando los ángulos para desgastarlo poco a poco. Entiendo que para el noveno asalto se acabará”.

Pendiente una revancha

En noviembre de 2015, Cotto sufrió el quinto revés de su carrera. Álvarez fue favorecido por los jueces con anotaciones 118-110, 119-109 y 117-111. Sin embargo, el debate no ha culminado y el propio Roach mantiene expresa su disgusto sobre dicha decisión.

¿Está latente la idea de pelear nuevamente contra Álvarez?

“Sí. Me encantaría que sea nuestra próxima pelea si es posible. Miguel hizo la pelea perfecta. Simplemente fue el mejor boxeador, su defensa estuve impecable, pudo desviar el 90% de los golpes y superó a Álvarez en la cantidad de golpes limpios conectados. Siento que nos robaron la pelea y nos deben una. Eso lo veremos”.

¿Desea enviar un mensaje a aquellos que han dicho que a Miguel no le queda y también a Álvarez para dejarles saber que desean esa pelea?

“Sí, me encantaría. Siento que es una gran pelea para nosotros y fue un robo. Ante mis ojos ganamos esa pelea y queremos la oportunidad. Las posibilidades están presentes. No hemos hecho mucho ruido sobre eso porque sabemos que tenemos a un oponente (Kirkland) difícil frente a nosotros. Vamos a dar una demostración de boxeo y fortaleza. Los fanáticos tendrán el hambre de vernos frente a uno de los mejores boxeadores del mundo”.

Por lo pronto, Cotto deberá esperar. Álvarez tiene en agenda enfrentar al también mexicano Julio César Chávez Jr. el 6 de mayo.

-Por Carlos González / cgonzalez@primerahora.com