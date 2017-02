Geraldine Bazán recibe tierno regalo de cumpleaños de sus hijas

Por su parte, Gabriel Soto no dudo en mandarle una romántica felicitación a su esposa

Geraldine Bazán celebró el 30 de enero su cumpleaños 34 junto a Gabriel Soto, rodeada de amigos y en compañía de sus hijas. La actriz no dudo en compartir en redes sociales los detalles con los que fue agasajada el día de ayer, pero sin duda, el detalle que sus hijas tuvieron con ella fue lo que más la cautivo.

Y es que sus dos hijas decidieron sorprenderla con un pastel casero, mismo que Miranda, la menor de las hijas Soto Bazán, relató en el video como preparó junto con su hermana y ayuda de su familia.

“Díganme si esto no es lo más lindo que puede recibir alguien en la vida… Elissa y Miranda me hicieron un pastel (con ayuda,claro) que partimos cuando llegamos a casa después de haber salido a festejar… (Elissa ya dormida, mañana va al colegio muy temprano y solo dijo no se lo acaben!!) Ellas lo decoraron con la mayor ilusión y para mí es el pastel más hermoso y delicioso en el mundo…. ❤❤❤”, escribió Bazán junto al conmovedor video.

De igual forma, Geraldine mostró fotos de su festejo.

Cuando tienes amigas cómo estás,que son tus hermanas está hecha en la vida!! Gracias vida 🙏🏼🙏🏼🙌🏻🙌🏻 A photo posted by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Jan 30, 2017 at 4:39pm PST

Cumple crew los que somos,los que estamos… Los amo!! A photo posted by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Jan 30, 2017 at 4:00pm PST

No es la mejor foto,pero si la mejor actitud y compañía… Churros,chocolate y esquites en Coyoacan #cdmx #barrilessinfondo #mihijowhiskywhiskylucan #ladyleopardossss @lazcanoale @jackycastroc @mario_sarbah @oscarquevedo @pedrozapaola Una foto publicada por Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 4:11 PST

Y por su parte, Gabriel Soto no dudo en mandarle una romántica felicitación a su esposa: “Feliz CUMPLEAÑOS @geraldinebazan 🎉🎉🎉🎉. Q Dios siga colmando de salud y bendiciones (amor no porque ese ya lo tienes 😬❤️️❤️️❤️️😜). Te AMAMOS MUCHO!!! #wife #bdaygirl @elissasbb @mirandasbb”.

