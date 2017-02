Los 10 famosos que tienen que tener bioseries

Laura Bozzo, viva de milagros. Casi pierde la vida por una mala práctica quirúrgica. 💔 | Ayer miércoles [07/12], la peruana utilizó sus redes de twitter para dar a conocer la lamentable noticia de lo que le aconteció en el quirófano. “Esto pasó en Perú. Me cortaron el intestino por error en una operación preventiva. Estuve muy mal. Ahora ya perfecta, besos”, escribió Laura. ❤ | Dice la comunicadora en un programa de radio 📻 que ingresó al hospital para hacerse una histerectomía para prevenir el cáncer ♋ en un futuro. 👍 | “A la hora que me operan para sacarle la matriz me cortan el intestino, no se dan cuenta y me cosen. Obviamente al día siguiente el intestino explosionó y me vino un shock séptico. Toda la infección fue para afuera y gracias a eso me tuvieron que volver a operar y limpiar”, agregó.| Lau finalizó en twitter diciendo que se encuentra mucho mejor GRACIAS A DIOS y con una linda frase; “Nunca lo olvides, Dios te quita pero cuando te devuelve lo multiplica”. 🙏🙌 _____________________ #LauraBozzo Post 📱@michaelliria #PaparazziRD ℹ

