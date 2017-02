Paulina Rubio habló sobre su relación con Gerardo Bazúa

Mira qué dijo ‘La chica dorada’ ante los rumores de crisis en su relación con el cantante

La cantante Paulina Rubio no ha dejado de proyectar entusiasmo y optimismo ante la ilusionante etapa que vive a todos los niveles, marcada por las satisfacciones que le brindan diariamente sus pequeños Andrea Nicolás y Eros, así como por la sólida relación sentimental que le une desde hace años al también intérprete Gerardo Bazúa, con el que a pesar de los rumores que apuntaban lo contrario, disfruta de un momento inmejorable y lleno de momentos de complicidad.

“Yo y Gerardo nos conocimos en un momento clave de nuestras vidas y fue un flechazo. No era una alternativa. Llegó para quedarse y ha sido tan rápido y abrupto, así como cuando llega un huracán“, revela la chica dorada a la revista People en Español para desterrar así las elucubraciones, antes de admitir que, pese a las decepciones que ha experimentado en este sentido, nunca ha renunciado a su deseo de encontrar a su alma gemela.

“Te avisa, pero no sabes si va a estar fuerte o no. Yo, la verdad, me he dejado arrollar por el amor, por el sentimiento, por lo que él representa para mí y lo que me ha dado“, aseguró orgullosa.

@paurubio en nuestra nueva portada ¿qué dijo de Colate y @jerrybazua? Pueden ver un adelanto en Peopleenespanol.com 📸:Jesús Cordero para #PeopleEnEspanol A photo posted by People en Español (@peopleenespanol) on Jan 31, 2017 at 1:26pm PST

Aunque la reina del pop latino se ha volcado últimamente en los preparativos de un nuevo disco que, como ya explicaba en su momento, se verá definido por el sinfín de colaboraciones que contendrá -siendo la más destacada el dueto que protagonizará con Selena Gómez- y por combinar todo tipo de estilos bailables, lo cierto es que la prioridad absoluta para Paulina a sus 45 años reside en disfrutar al máximo de la compañía de sus retoños y, ante todo, garantizar en todo momento su bienestar.

“Mi prioridad ha cambiado, mis hijos son lo más importante“, manifiesta con rotundidad, para a continuación señalar el papel esencial que ha jugado siempre su profesión a la hora de ayudarle a proyectar todos los aspectos de su identidad y de su mundo interior. “Luego va mi música porque mi música es un claro reflejo de lo que yo como mujer estoy viviendo el día de hoy, de las luchas, de los tropiezos, de los desengaños, pero sobre todo de crecer con un público que me ha visto desde que soy niña”, se sinceró en la publicación.