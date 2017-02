Águilas de Venezuela vencen 4-3 a los Criollos de Caguas

El juego fue para Bencomo (1-0), lo perdió Flores (0-1) y lo salvó Peña (1). Para los boricuas es su segunda derrota en dos juegos en la presente Serie del Caribe

Una buena combinación entre el pitcheo de Omar Bencomo, abridor de Venezuela, la enorme defensa de Freddy Galvis y el bateo oportuno de Jesús Flores fue la clave para que las Águilas del Zulia vencieran a los Criollos de Caguas por 4-3 en el primer juego de la cartelera de la Serie del Caribe en su segunda jornada.

Ya en la segunda entrada Flores había sacado out a Phipps cuando vino René Reyes con la cuenta en 2-1 y le devolvió un envío a todo lo alto, contra la barrera divisoria, que fue bueno para doble. El siguiente bateador, Alex Romero, conectó profundo y tras el error del jardinero, Reyes anotó desde segunda para ponerlo 1-0.

Ya estaba en la intermedia Romero cuando Jesús Flores aprovechó el mal momento del lanzador boricua y le pegó un leñazo bueno para cuatro esquinas que trajo dos carreras y los patriotas del Zulia lo ponían 3-0 tan pronto como en la segunda entrada.

Pudo Bencomo con Ruiz y con Gotay para colgar dos outs, pero Vidal le dio imparable y Henry Ramos le repitio la historia y así con hombres en las esquinas llegó a la caja de bateo Iván de Jesús Jr. Su batazo viajó largo a zona de Reyes para traer al plato a Vidal y ponerlo 3-1.

García el noveno al bate por Caguas lo tuvo cerca cuando conectó el lanzamiento cortando el diamante, pero apareció Freddy Galvis el gran campo corto de los Filis y le robó claramente un imparable sacando a Ramos en segunda y cerrando la entrada.

Abriendo la entrada Galvis al bate bateó un sencillo, luego en jugada de pisa y corre llegó a segunda cuando moría Castillo entregando el primer out. El ‘Aguila’ Pirela con elevado fue el segundo fuera y Denis Phipps mató la ofensiva de Venezuela para mantener el 3-1 sin modificaciones.

Omar Bencomo mantenía su dominio y sacó en filita a Rosario, Navarro y Castillo para cerrar la tercera entrada. En lo alto de la cuarta entrada y con dos outs, vino Flores y la sonó sabroso al fondo del jardín central, bueno para imparable. Seguidamente robó segunda y esperaba remolque del bate de Ronny Cedeño. El batazo de Cedeño fue corto a zona de Navarro que lanzó de manera errática y Flores se fue directo a home para ponerlo 4-1.

Bencomo siguió dominando con autoridad y aunque Rubén Gotay le negoció un boleto gratis, el pitcher venezolano firmó su quinto ponche del juego a costa de Vidal y con 54 lanzamientos colgó el cero en lo bajo de la cuarta entrada.

El derecho Dereck Rodríguez vino a lanzar en lugar de Flores y Galvis le dio imparable. Luego y mientras Castillo bateaba, robó segunda y esperó (con un out) para la llegada de Pirela a la caja de bateo.

Entonces Galvis robó tercera y mientras bajaba del cielo el elevado out de Pirela se fue a home, pero Rosario con un brazo prodigioso desde el ‘center field’ enfrió a Galvis en home para matar la entrada en una de las jugadas más vistosas ahora en el torneo.

Volvía Puerto Rico a la batalla y De Jesús Jr. se embasó con sencillo y aunque García entregó el primer out, Rosario negoció boleto. Navarro se fue ponchado viéndola pasar y Puerto Rico mantenía hombres en primera y segunda con el cubano Rusney Castillo al bate. Su línea golpeó al lanzador quien se rehízo y pudo hacer el tercer out en primera y manter el 4-1 para Venezuela.

Andrés Santiago vino como relevo en Criollos de Caguas y se hizo un pequeño festival con Phipps, Reyes y Romero para mantener a Zulia dentro del juego.

El relevista brasilero Thiago Da Silva vino al relevo por Bencomo, entonces Randy Ruiz llegó a primera golpeado por un lanzamiento. Seguidamente Gotay dio imparable y los Criollos pusieron hombres en primera y segunda sin outs. Vidal y Ramos fueron out y De Jesús Jr., el bate más caliente de Puerto Rico tenía la misión de producir, pero murió con elevado al center field y se quedaron sin nada.

En la séptima entrada Venezuela tuvo todo para definir el juego y llenó las bases con Flores, Cedeño y Galvis ante el relevista De la Torre. Sin embargo entre Ali y Jose Castillo y Galvis llegando a segunda cedieron los tres outs.

A los boricuas de Crillos les llegaría su momento y en lo bajo de la octava Rubén Gotay logró base por bolas y con un out vino David Vidal, el bateador designado, y le devolvió al relevista Leonel Campos un pitcheo por arriba de la cerca para impulsar dos carreras y ponerlo 4-3.

En la novena entrada Venezuela no pudo ampliar la ventaja y el cerrojero Hassan Peña se hizo cargo de la ventaja mínima. El primer out fue Eddie Rosario. El segundo sería Rey Navarro con elevado a segunda base. El out 27 fue Randy Ruiz y ganaron las Águilas del Zulia.