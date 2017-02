Lo que más (y menos) me gustó de América Latina en mis viajes por 9 años

Henrik Jeppensen, un danés de 28 años, que ha visitado los 193 países del mundo, analiza su errancia por Latinoamérica y el Caribe

Ha visitado todos y cada uno de los 193 países reconocidos por Naciones Unidas que se cuentan en el mundo. Ha dedicado más de 3,000 días de su vida (alrededor de 9 años en total) a viajar, se ha alojado en más de un millar de hoteles, se ha subido haciendo autostop a más de un millar de coches , ha realizado más de 850 vuelos a bordo de aviones de 200 compañías aéreas distintas, ha llenado de visados y sellos diez pasaportes, le han robado cuatro veces…

Todo eso, antes de cumplir los 28 años . Y lo que es más sorprendente aún: con poco dinero. En total calcula que ha gastado unos $80,000 en su particular odisea de viajar a absolutamente todos los países existentes, unos 25 euros diarios incluidos vuelos, transporte, alojamiento, comidas, visados…

Con todos ustedes Henrik Jeppesen, un danés que empezó a trotar por el mundo en 2006, cuando con 17 añitos se plantó él sólo en Egipto , y que en abril pasado, tres días antes de cumplir 28 primaveras, logró hacer realidad su sueño: llegó a Eritrea, el único país del planeta que le quedaba por visitar.

Ahora, a sus 28 años, tiene un nuevo reto a la vista: visitar los 132 territorios (aquellos lugares con Estado no reconocido o Estado con reconocimiento limitado) que se cuentan en el planeta, de los cuales ya ha estado en 94.

“Estoy atento a cada pequeño gasto. Procuro alojarme con gente del sitio Con frecuencia, en lugar de ir a restaurantes, como alimentos baratos que compro en los supermercados. En lugar de taxis, siempre que es posible hago autostop o utilizo buses locales. Los puntos de hoteles y compañías aéreas también ayudan.

“Muchos días gasto menos de 5 dólares. Es mucho más barato visitar todos los países del mundo de lo que la gente cree, pero para eso uno debe estar dispuesto a vivir con un presupuesto local, no como un turista”, asegura Jeppesen, cuyas aventuras se pueden seguir a través de su blog ( vísitalo aquí ) o de sus cuentas en Facebook ( mírala aquí ) e Instagram ( vela aquí ).

Le hemos pedido a este viajero redomado que nos cuente brevemente cómo fue su experiencia en los países de Latinoamérica y el Caribe. Y esto es lo que nos ha contado…

México:

Una gran aventura. El área turística de Cancún me pareció muy cara y con los precios inflados, pero aun así la disfruté. México DF es un lugar donde uno tiene que tener cuidado. En mi hotel por ejemplo me recomendaron no andar por la calle. Mi lugar preferido en México es San Miguel de Allende. Una auténtica y fantástica experiencia mexicana.

Belize:

El único país de habla inglesa en Centroamérica. Me alojé en un establecimiento increíble propiedad de Francis Ford Coppola y viví magníficas experiencias con la gente de allí. Resultaba raro estar en Centroamérica y poder hablar en inglés con la gente . Pero a mí me resultó agradable ya que mi español no es para nada bueno. Desde Belize viajé por tierra a Guatemala.

Guatemala:

He estado en Flores, en el norte, y en la turística ciudad de Antigua. También estuve en un lugar maravilloso en el campo llamado La Reunión. Guatemala resultó una gran aventura. Me acuerdo de tomar un bus en un remoto lugar cerca de Flores para ir al aeropuerto de Flores después de llegar a la parada de autobús tras un largo viaje en moto. Guatemala es un país magnifico para un viaje de aventuras .

Honduras:

Sí, es peligroso, pero a mí no me pasó nada. Tuve mucho cuidado tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. No pude disfrutar de paseos por las calles, pero la gente es increíble y lo pasé estupendo.

El Salvador:

Antes de visitar El Salvador vi una película sobre la guerra. Me sentí muy triste. Tuve problemas en San Salvador a causa de mi muy limitado español, pero me las apañé.

Nicaragua:

Es el país que por lo general más recomiendo de Centroamérica . Nicaragua es barato y tiene un montón de cosas que ver y que hacer. Me gusta especialmente la ciudad turística de Granada. Hay una isla cerca de Granada llamada Jícaro con un súper hotel ecológico. Vale la pena visitarla.

Costa Rica:

Me gusta Costa Rica, pero para mi gusto tiene demasiados turistas. Hice autostop con muchos coches desde la ciudad de Liberia hasta llegar al complejo Four Seasons Resort. Tuve suerte de alojarme allí. Nature Air me patrocinó el viaje, lo que me permitió quedarme en un remoto eco-refugio sin internet. Fue bastante estresante para mí no tener acceso a mi correo electrónico y a mi blog, pero también resultó una experiencia única .

Panamá:

He ido varias veces a Panamá, un importante punto de conexión para la compañía aérea Copa Airlines. Ciudad de Panamá ha progresado mucho y probablemente sea la ciudad de aspecto más moderno de toda Centroamérica .

Colombia:

Uno de los mejores países del mundo a los que viajar. Enormemente subestimado y con frecuencia injustamente retratado por los medios de comunicación. Pasé siete días en la parte continental y otros tres días en la isla de San Andrés. Ambas fueron magníficas experiencias. Estoy planeando volver a Colombia para disfrutar más de ese fantástico país. Su gente y su cultura son increíbles.

Perú:

Perú tiene una de mis vistas favoritas el mundo, el Machu Picchu . Fue un día estupendo cuando lo vi. Llegué con el tren Belmond Hiram Bingham (Orient-Express en ese momento) y a pesar de todos los turistas me enamoré de esa vista. También fui al Valle Sagrado, Lima y Cusco. El Valle Sagrado es increíblemente bonito y un poco más cómodo que Cusco, donde pasé momentos duros a causa de la altitud.

Guyana:

El único país de habla inglesa de Sudamérica . Fui de Georgetown a Paramaribo por tierra y fue una fantástica aventura. Para mí, fue estupendo poder hablar inglés con gente de Sudamérica. Me quedé en un hotel pequeñito y el gerente me llevó por la ciudad. Georgetown no es la ciudad más segura del mundo, así que fue una gran suerte moverme con un contacto local.

Surinam:

Un país único en Sudamérica ya que es una ex colonia holandesa. Puedes ver arquitectura holandesa en su capital, Paramaribo. Fue difícil encontrar un sitio dónde dormir, pues cuando llegué no tenía ninguno. Me puse a caminar por las calles de la ciudad y hablé con desconocidos. Conocí así a una persona que me dejó quedarme en su casa.

He viajado con poco presupuesto en muchas ocasiones y he dormido varias veces en lugares públicos. Esta vez tuve suerte. Me alegra que mucha gente alrededor del mundo haya confiado en un extraño como yo.

Ecuador:

Estuve en Quito, Guayaquil y las Islas Galápagos. Quito es una ciudad preciosa y las Galápagos es uno de esos lugares que como viajero estaba en mi ‘lista de cosas que hacer antes de morir’ por una razón: me encantan los animales. Lo pasé genial. Creo que volveré algún día.

Venezuela:

Volveré pronto a este país para visitar la Isla Margarita, por lo que me siento muy excitado . Mi única visita a Venezuela fue a Caracas en 2012. Es una ciudad en la que uno tiene que andar con cuidado.

Recuerdo que me pareció muy molesto que, dados los desorbitados precios oficiales que había para todo, tuviera que recurrir al mercado negro para no arruinarme totalmente. Lo siento mucho por la buena gente de ese país y espero que la situación mejore en el futuro.

Bolivia:

Fui tanto a La Paz como a Santa Cruz. No disfrute mucho en La Paz a causa de la altitud. Me sentí realmente mal cuando caminaba por la ciudad, aunque no tan mal como en algunas partes del Tíbet y Cusco. Cuando estuve allí en 2012 creo que Bolivia era el único país de América Latina que no había prohibido fumar en los lugares públicos. Fue sorprendente para mí.

Brasil:

Brasil es uno de mis países preferidos . He estado varias veces allí, en lugares como Salvador, Bahía, Río de Janeiro, Sao Paulo y mi favorito: Fernando de Noronha. Es una maravillosa isla que se encuentra a alrededor de una hora de la parte continental. Es muy segura y muy fácil moverse por ella haciendo autostop.

La comida es fantástica en Brasil, la gente acogedora y espero no tardar mucho en hacer una tercera visita. Ya sé que no es el país más seguro del mundo, pero se trata en muchas ocasiones de usar el sentido común, como en otros lugares.

Paraguay:

Sólo he estado en su capital, Asunción, pero fue maravilloso. Disfruté de los edificios históricos y de charlar con la gente del lugar.

Argentina:

Un país que amo especialmente por su comida. Allí he comido cosas deliciosas. La gente es cálida, y me gustan las experiencias culturales que viví. Buenos Aires es una gran ciudad, espero volver pronto a Argentina y tomar un barco desde Ushuaia hasta nuevos territorios, pero es un proyecto en el que aún estoy trabajando.

Uruguay:

Desde Buenos Aires tomé el ferry hasta la ciudad de Carmelo. Me quedé a las afueras y alquilé una bicicleta para explorar la ciudad y sus alrededores. Fue fantástica. No fui a la capital, Montevideo, pero solo tengo 28 años y creo que en algún momento volveré a Uruguay.

Chile:

Increíble país, increíble comida, increíble gente . Hay muchísimas cosas que ver y, como no me dio tiempo a verlo todo, estoy planeado volver muy pronto a Chile. Podría ser uno de mis próximos destinos. Porque tras visitar todos los países del mundo, mi objetivo ahora es visitar todos los territorios del mundo, lo que es bastante más difícil.

En mi lista hay dos territorios chilenos: la isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández. Estoy muy ilusionado de visitar ambos lugares en un futuro no muy lejano, espero.

República Dominicana:

Probablemente, el destino con mejor relación calidad/precio del Caribe . Playas maravillosas y gente amable. Viajé en bus por el país y me divertí. Terminé mi viaje en la capital y me entretuve tomando fotografías de sus magníficos edificios histórico.

Haití:

Aunque Haití es una de los países menos desarrollados del mundo y muchos no lo consideran seguro, debo decir que yo realmente lo disfruté . Es una gran experiencia para un viajero. Durante un tour por la ciudad de Puerto Príncipe fui a uno de los lugares considerados más peligrosos del mundo por las Naciones Unidas: Cité Soleil.

Los empleados de mi operador turístico, Europcar, me comentaron que ellos nunca habían estado allí pero que podíamos ir. Lo hicimos en un coche blindado a prueba de balas. Fue muy interesante y no tuvimos ningún problema.

Cuba:

Es uno de los principales destinos en las listas de muchos viajeros. Es un poco diferente del resto del Caribe y es toda una experiencia. La capital, La Habana, es preciosa y llena de historia. Hacer autostop es muy fácil en las zonas rurales , al menos cuando yo estuve, pero en las ciudades te pedían dinero por llevarte, algo que no ocurre en otros lugares. Pero esa es su cultura, y si he aprendido algo viajando por el mundo es que en cada sitio las cosas funcionan de manera un poco diferente.

– Irene Hernández Velasco