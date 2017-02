Portero egipcio lleva a su selección a la final de la Copa Africana y es todo un héroe a sus 44 años

El conjunto del norte de África derrotó a Burkina Faso desde los once metros y vuelve a la definición del torneo continental después de siete años de ausencia

La selección de Egipto, entrenada por el argentino Héctor Cúper, se convirtió en el primer finalista de la Copa de África de Naciones de Gabón, al superar por 4-3 en la definición de penales a Burkina Faso, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular.

En Libreville, la gran figura de la definición fue el veterano arquero de Egipto, Essam El Hadary, de 44 años, que atajó los penales del arquero rival, Kouakou Koffi, y de Bertrand Traoré.

Los egipcios, máximos ganadores del palmarés africano con siete títulos, conocerán a su rival el jueves, en la segunda semifinal que disputarán Camerún y Ghana. Será también otra oportunidad para Cúper, que dirige fuera de la Argentina desde hace veinte años.

Ausente de la etapa final de la Copa de África en las tres últimas ediciones, Egipto vuelve a la definición después de un partido tenso. En el tiempo reglamentario, Mohamed Salah (66) adelantó a Egipto en la cuenta, y y Aristide Bancé igualó poco después para Burkina Faso, lo que forzó un suplementario en el que el resultado no se alteró. La serie de penales no empezó bien para los ‘Faraones‘, porque Abdallah El Said falló el remate, pero El Hadary permitió la clasificación egipcia al atajar los últimos dos remates.