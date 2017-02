Le vuelve el cáncer a ‘La Lavandera’ Karla Luna por tercera ocasión

Karla Luna continúa con sus presentaciones a pesar de su estado de salud

Karla Luna enfrenta por tercera ocasión esta dura batalla. Por medio de Facabook, Erika Luna, hermana de la comediante compartió con todos su seguidores, la lamentable noticia de que le regresó el cáncer, en esta ocasión en el cuello, y también aprovechó para agradecer el apoyo y las muestras de cariño,

“Gracias por todos los buenos deseos para mi hermana y aclaro que lamentablemente nuevamente está pasando por un proceso de cáncer esta vez por tercera ocasión, confío ciegamente en Dios y sé que la tercera es la vencida”

“Sé que ella es una gran guerrera que viene con esa luz que quisieron apagar pero con la pena viene bien fuerte desde allá arriba eso no cambia… Recuerden que los buenos siempre ganan y los malos creen que ya ganaron, pero al final de la historia tiene su merecido”, expresó la hermana de Karla.

Desde el mes de septiembre Karla Luna lleva tratamiento para combatir la enfermedad y pese a su salud no ha parado de trabajar. Sigue con sus presentaciones y grabo un nuevo tema musical llamado “La Muchachona”.

Gracias a la gran fortaleza de la conductora, la gente no notó su recaída, ya que tiene varios meses enferma.

Recordemos que la comediante tuvo primero cáncer en la matriz, y luego tuvo problemas en una pierna, pero gracias a unos estudios para descartar que padeciera una trombosis, es que le detectaron una compresión en la vena cava y que los ganglios cercanos se encontraban invadidos de cáncer, por lo que de nuevo pasó por quimioterapia.

En agosto del 2016, le informaron a la Lavandera que el cáncer había desaparecido de su cuerpo, sin embargo está horrible enfermedad regresó a su vida.

Karla le ofreció una entrevista a Pepe Garza, donde abrió su corazón,

“Lo primero que escuchas en la mente y en el corazón cuando te dan la noticia del cáncer es: me voy a morir. Desde septiembre del año pasado que estoy tomando tratamiento otra vez… No salí muy bien, sigo con lo mismo, continúa un poco más grande y ahora es en otra parte. Es en el cuello, del lado izquierdo”, explicó.

La comediante asegura que cuando le dieron la noticia de que el cáncer estaba atacándola nuevamente compartió lo siguiente,

“Ya lloré lo que era necesario, me bloquee y para adelante. Es lo único que puedo hacer, porque si la vida me dio más de mil razones para seguir viviendo, por qué no voy a luchar, así sea un día ó 50 años”, finalizó.

Karla Dionicio