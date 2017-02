¿Super Bowl o Final de la Champions, a cuál es más caro asistir?

Presenciar la fiesta del deporte de EEUU vale 72% más que ver la definición de Europa

El Super Bowl es el mayor acontecimiento del deporte de Estados Unidos, pero su repercusión deportiva abarca poco más que a ese país. La Champions League de la UEFA corona al campeón de fútbol de Europa, y atrae a buena parte de los aficionados mundiales al deporte más popular del planeta.

Y sin embargo, el valor de una entrada para presenciar la final del torneo de fútbol americano es, en promedio en Internet, 72.8% más alto que el de un boleto para la definición que sostuvieron hace ocho meses Real y Atlético de Madrid en Milán. Vale remarcar que lo es en promedio; las localidades más lujosas son muchísimo más costosas: 14,312 euros contra 6,612, es decir, 116.4% más.

Las cifras, recolectadas por DPA, surgen del sitio de comercio StubHub, que pertenece al portal eBay. Allí, la media de un boleto para el New England Patriots vs. Atlanta Falcons del domingo en Houston equivale a 3,974 euros, 1,675 más que lo que se pagaba, también en promedio, por aquel Real Madrid 1 vs. Atlético de Madrid 1 resuelto en los penales en favor del club merengue (2,299 euros).

Y otro dato hace más llamativa la comparación: las localidades para esta versión del Super Bowl están un 14% más accesibles que las del año pasado, cuando la realización fue de número redondo: la 50. E incluso se aguarda una baja de los precios para estos últimos días de expendio. Hasta ahora, las entradas menos onerosas fueron vendidas por el equivalente en dólares a 1,390 euros.