Susana González con nervios por estar entre ‘Aventurera’ y final de ‘La Candidata’

La actriz se encuentra entre medio de los ensayos de la obra y la telenovela de Televisa

Susana González actualmente alterna en los ensayos para la obra musical “Aventurera” y grabando los capítulos finales de la telenovela “La Candidata”. Estar en ambos proyectos la ha llevado a situaciones difíciles.

Hace unos días se grabaron los promocionales de la obra “Aventurera”, y vaya que pasaron una noche de estrés el elenco y los productores, luego de que tuvieron un retraso de aproximadamente dos horas, a consecuencia de que Mitzy no les había entregado el vestuario de González, quien esa noche tenía que lucir como Aventurera.

El productor Gerardo Quiroz habló de esta situación que puso tensa y preocupada a Susana. “El día de la grabación lo que sucedió fue que el vestuario que tenía que sacar Susana, Mitzy no lo había terminado todavía; y sí estaba muy nerviosa porque no estaba su vestuario y tenía miedo de que no le quedara como ella quería”.

Susana, quien está muy entregada con el personaje de Elena Tejero, ha tenido retrasos en los ensayos de “Aventurera” por los llamados de la telenovela “La Candidata”, situación que se repitió el día del llamado de los promocionales.

“Lo que digan de Susana y su impuntualidad es mentira, pero lo que sí retrasó algo fue que llegó 40 minutos después, porque terminó el llamado de la novela un poco tarde, pero en cuanto llegó se maquilló y se puso el vestuario, que nos llegó retrasado. Andaba presionada, pero cumplió”.

Quiroz dijo: “Mitzy nos hizo el paro para poder grabar; no fue su error. Los retrasos pasan en cualquier producción”.