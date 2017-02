A propósito del Super Bowl, Ibrahimovic dice que podría jugar en la NFL y revela en qué posición

El delantero del Manchester United recibe la visita del exala de New York Giants, Osi Umenyiora

A unas horas de llevarse a cabo el Super Bowl LI, entre Atlanta Falcons y New England Patriots, Zlatan Ibrahimovic recibió la visita del jugador retirado Osi Umenyiora, quien fuera a la defensiva de los New York Giants.

Aprovechando la presencia de quien fuera dos veces campeón del Super Bowl, el delantero sueco del Manchester United dijo que él podría ser un jugador de la NFL, incluso se describió como un receptor perfecto para cualquier equipo del fútbol americano profesional.

“El jugador que hace la diferencia, el que atrapa el balón. Tal vez no sería tan veloz pero sería como un toro y pasaría a través de todos”, destacó Ibra.

Por su parte, en entrevista con el sitio oficial del Manchester United, Umenyiora describió a Zlatan como un verdadero héroe en su vida.

“Zlatan es mi héroe. Me ayudó durante un momento difícil en mi vida, después de que ganamos el Super Bowl en 2008 y sufrí una lesión que me dejó fuera por un año. Entonces lo único que hacía todo el día era jugar FIFA y creo que Zlatan jugaba en el Inter. Lo usaba siempre y desde entonces me encantó y he seguido su carrera desde ese momento. Es un fantástico jugador, el mejor del mundo por mucho, para mí”, compartió el exjugador de la NFL.